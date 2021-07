Xbox veut copier la manette PS5

Cette fois-ci plus de doute, Xbox travaille d'arrache-pied pour rattraper son retard sur la manette PS5 qui pour sa part, apporte un vrai souffle novateur contrairement à la manette Xbox qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle proposée sur la génération précédente.

Une DualSense Xbox en préparation ?

Durant ces dernières années, c'est un débat qui a fait rage auprès des joueurs les plus assidus. Qui de Microsoft ou de Sony propose la meilleure manette ? Si la manette Xbox semblait avoir l'avantage sur l'ancienne génération, la sortie des PS5 et Xbox Series X/S pourrait avoir fait pencher la balance de l'autre côté.



Lors de la présentation l'été dernier des nouvelles fonctionnalités de la DualSense à savoir le retour haptique, les gâchettes adaptatives... Tout le monde a semblé bluffé par ces fonctions next-gen et d'ailleurs, Phill Spencer, grand patron de la branche Xbox, avait en toute modestie reconnu que cet apport était super pour les joueurs et qu'il apportait un vrai plus pour l'immersion manette en main.

À l'automne 2020, Xbox avait carrément proposé un sondage à ses joueurs pour savoir s'ils seraient enthousiasmés à l'idée de voir ce genre de fonctions débarquer sur la manette Xbox.



Lors d'un récent talk-show nommé KindaFunny GamesCast, disponible sur YouTube, celui-ci est à nouveau revenu sur cette question et à réaffirmer qu'Xbox travaille sur ce sujet, ce qui indique clairement qu'une manette Xbox avec du retour haptique et des gâchettes adaptatives est en préparation.



Nous réfléchissons définitivement à créer une manette plus complète que celle que nous proposons actuellement. Je pense que Sony a fait du très bon travail avec sa manette et de notre côté, nous examinons tout cela pour qu'à l'avenir, certaines fonctions soient disponibles chez nous.

Au moins pour le coup c'est très clair, pour la deuxième fois, le chef d'Xbox réitère son envie de s'inspirer ou de copier (chacun son point de vue) les nouvelles manières de ressentir le jeu que propose la manette DualSense PS5. Pour les joueurs Xbox, il ne reste plus qu'à patienter pour découvrir quand et comment cette manette sera proposée sur le marché.