Tim Cook annonce un don d’Apple pour les inondations en Belgique, Allemagne, etc

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

28



Tim Cook, PDG d'Apple, a annoncé vendredi soir qu'Apple fera un don pour fournir une aide et des efforts de secours aux régions touchées par les inondations en Europe occidentale. En Allemagne et en Belgique, les pays les plus touchés à ce jour, des centaines de personnes sont mortes et d’autres disparues des suites des pluies diluviennes.

Une catastrophe naturelle d’une rare violence

Cook a confirmé le don au nom d'Apple sur son profil Twitter personnel. Vous pouvez lire le message original ci-dessous :

Our hearts are with all those affected by the devastating flooding across Germany, Belgium and Western Europe. Apple will be donating to support relief efforts. — Tim Cook (@tim_cook) July 16, 2021

Nos cœurs sont avec toutes les personnes touchées par les inondations dévastatrices en Allemagne, en Belgique et en Europe occidentale. Apple fera un don pour soutenir les efforts de secours.

Selon les derniers rapports, au moins 125 personnes sont décédées en Europe, tandis que beaucoup d'autres se retrouvent à la rue ou portées disparues. On estime également qu'environ 20 000 personnes n'ont pas d'électricité ni accès à l'eau potable en raison des inondations.

Un glissement de terrain en Allemagne provoqué par les pluies

Alors que les opérations de sauvetage se poursuivent dans ces régions, il est possible que d'autres décès soient confirmés dans les prochains jours. Tout a été englouti en quelques heures par la force de l’eau qui a tout emporté sur son passage, et qui a provoqué des éboulements et des glissements de terrain.

Ce n'est pas la première fois que Tim Cook fait un don pour aider des causes humanitaires ou soutenir les efforts de secours en raison de catastrophes naturelles. En 2020, le PDG d'Apple a annoncé un "don substantiel" pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ou encore pour les incendies gigantesques en Californie.