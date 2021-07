Un américain condamné à 2 ans de prison pour la vente de faux composants d'iPhone

Un Californien a été condamné à deux ans de prison fédérale après avoir admis avoir introduit clandestinement des millions de dollars de fausses pièces d'iPhone aux États-Unis. Il a également été condamné à payer une amende de 250 000 $ dans le cadre du verdict.

Chan Hung Le, 46 ans, de Laguna Hills, a été condamné par la juge de district Joséphine L. Staton après avoir admis faire partie d'une équipe qui a apporté des pièces d'iPhone contrefaites dans le pays avant de les vendre en ligne. Tout a commencé en 2011 et a duré près de neuf ans.

Photo © iFixit

Chan Hung Le a plaidé coupable :

De la fin de 2011 à février 2015, Chan Hung Le a conspiré avec d'autres personnes pour importer de Chine des pièces de téléphone cellulaire et d'autres articles électroniques portant des marques contrefaites. Dans le cadre du complot, il a mis en place et utilisé des boîtes aux lettres avec des fournisseurs de services de bureau virtuel en Oklahoma et au Texas en utilisant un nom commercial fictif, JV Trading Solutions. Dans le cadre du complot, "Le" a également utilisé le nom et les documents d'identité d'un de ses employés pour mettre en place les bureaux virtuels et a ordonné à d'autres conspirateurs d'expédier des marchandises de marque sous le nom des employés ou de ses proches. Une fois les produits contrefaits arrivés, "Le" et ses co-conspirateurs ont distribué les pièces au public par le biais de diverses boutiques en ligne.