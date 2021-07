Apple lance un avertissement sur le nettoyage de vos produits

L'inconvénient du tactile, c'est que les traces de doigts peuvent s'accumuler au fur à mesure de l'utilisation. Apple recommande bien évidemment de nettoyer régulièrement vos appareils, surtout pour éviter que les bactéries deviennent trop nombreuses sur vos écrans. Mais attention, qui dit nettoyage, ne veut pas dire avec n'importe quel produit !

Grâce aux diverses remontées de son service après-vente, Apple peut facilement repérer les habitudes qui ont tendance à devenir populaires et qui posent problème tôt ou tard !

Sur un document d'assistance, le géant californien vient d'informer ses clients qu'il ne faut surtout pas utiliser de produits qui contiennent du peroxyde d'hydrogène ou de l'eau de javel, deux composants très fréquents dans les pistolets désinfectants qu'on trouve dans les supermarchés.

Tous les appareils Apple sont concernés, l'entreprise mentionne : l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, le Mac, le HomePod ou encore les AirPods.

Apple donne même des conseils sur sa fiche d'assistance :

À l'aide d'une lingette à 70 % d'alcool isopropylique, d'une lingette à 75 % d'alcool éthylique ou d'une lingette désinfectante Clorox, vous pouvez essuyer doucement les surfaces dures et non poreuses de votre produit Apple, telles que l'écran, le clavier ou d'autres surfaces extérieures. N'utilisez pas de produits contenant de l'eau de Javel ou du peroxyde d'hydrogène. Évitez d'avoir de l'humidité dans n'importe quelle ouverture et ne submergez pas votre produit Apple dans des produits de nettoyage. Ne pas utiliser sur des surfaces en tissu ou en cuir.