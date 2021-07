États-Unis : iOS et Android sont à 50/50 de part de marché

Il fut un temps où iOS dominait très largement aux États-Unis, on pense par exemple à juin 2017 quand l'OS d'Apple détenait presque 70% de part de marché. Malheureusement pour la firme de Cupertino, plus le temps passe et plus iOS rencontre des difficultés face au tsunami "Android" qui ravage tout sur son passage.

Android vs iOS, Google pourrait passer devant Apple sous peu

Un nouveau rapport de Consumer Research Intelligence Partners (CIRP) vient confirmer l'incroyable croissance d'Android aux États-Unis, un pays jusque-là du côté d'iOS depuis le lancement de la première génération d'iPhone.

Grâce à sa capacité d'être présent sur tous les smartphones qui ne sont pas des iPhone, la part de marché d'Android continue de grandir au point de bientôt prendre le dessus par rapport à iOS.

D'après l'enquête du CIRP, le nombre d'activations depuis le début de l'année jusqu'à maintenant est similaire à celui de l'année dernière, autrement dit, nous avons 50% d'activations d'iPhone et 50% d'activations de smartphones sous Android.

C'est la deuxième fois consécutive qu'aucune des deux entreprises n'arrive à prendre le dessus sur l'autre !

Niveau fidélité, nous sommes comme d'habitude à des niveaux très élevés, si Apple est réputé pour motiver ses clients à renouveler vers une nouvelle génération d'iPhone, du côté d'Android on retrouve aussi un taux de fidélité très important.

À noter que la particularité par rapport à Apple, c'est que les possesseurs de smartphones sous Android peuvent facilement renouveler vers une autre marque, par exemple passer d'un Samsung Galaxy S vers un Xiaomi Redmi Note.



Le CIRP communique également des détails sur les statistiques de fidélités, Apple est actuellement à 93% contre 88% pour l'OS de Google. Finalement, il n'y a pas si grande différence !

Au cours du dernier trimestre, Apple a eu un avantage en matière de fidélité, avec 93 % des propriétaires d'iPhone précédents passant à un nouvel iPhone, contre 88 % des propriétaires d'Android restant avec Android. En plusieurs années, iOS a gagné environ cinq points de pourcentage en fidélité, tandis qu'Android est resté plat. Cela a permis à Apple d'augmenter régulièrement la part iOS des nouvelles activations de smartphones.

L'enquête qui a permis de récolter ces données a été menée auprès de 500 personnes résidant aux États-Unis et qui ont renouvelé leur smartphone (neuf ou reconditionné) cette année. Il s'agit bien évidemment d'une simple estimation, mais pas des parts de marché exact. Seuls Apple et Google détiennent les chiffres précis, mais sans surprise, les deux entreprises préfèrent garder les informations confidentielles.