Apple repousse la fin du télétravail à octobre

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Alors qu’en France le gouvernement lâche du leste autour du pass sanitaire, chez Apple on recule également sur le retour en présentiel. Dans un contexte d'augmentation des cas de COVID-19 et des préoccupations persistantes des employés à propos du retour sur site trois jours par semaine à partir de septembre, Apple a reporté ses plans au moins jusqu'en octobre, rapporte Bloomberg.

Un casse-tête pour Apple

Le rapport suggère qu'Apple continuera de surveiller la situation et donnera aux employés un préavis d'au moins un mois avant d'exiger des travailleurs qu'ils retournent dans leurs bureaux, notamment à l’Apple Park. Une réponse rapide face à une grande partie des salariés qui ont rappelé encore hier qu’ils n’étaient pas prêts à revenir à temps complet.

Le fabricant d'iPhone devient l'un des premiers géants de la technologie américain à retarder les plans de retour à la normale à mesure que le Covid persiste et que les cas impliquant un variant hautement transmissible augmentent. Apple donnera à ses employés un avertissement d'au moins un mois avant de rendre obligatoire un retour aux bureaux.

Après plus d'un an de travail à distance, de nombreux employés non seulement d'Apple, mais de nombreuses autres entreprises ont exprimé leur désir de poursuivre à distance, de conserver une flexibilité accrue et, dans certains cas, d’éviter les prix élevés de l'immobilier près de nombreux sièges sociaux dans la Silicon Valley et au-delà.

Bien que certaines entreprises aient adopté cette initiative, Apple a jusqu'à présent tenté d'adopter une approche hybride, faisant valoir que la collaboration en personne est essentielle à la culture et à l'avenir de l'entreprise. Donc, bien qu'Apple ait peut-être retardé ses plans de retour sur site pour la plupart des employés, elle envisage toujours de faire revenir tout le monde à long terme. On imagine que le coût astronomique du nouveau Campus doit être rentabilisé…