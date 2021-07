Apple TV+ : bientôt un campus de production à Los Angeles ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

Apple cherche à louer un grand campus de production à Los Angeles pour Apple TV+, selon un nouveau rapport de nos confrères du Wall Street Journal. Une nouvelle possibilité pour étendre un catalogue qui commence enfin à être bien fourni, près de deux ans après le lancement du service.

Apple cherche une place forte à Hollywood

Apple a apparemment fait part aux responsables du développement immobilier de son intention de louer un campus de production à Los Angeles, vraisemblablement pour ses productions Apple TV+‌. Le centre de production pourrait dépasser les 45 000 mètres carrés, car il doit fournir suffisamment d'espace pour produire plusieurs séries tv et films.



De nombreux espaces de production disponibles dans la ville seraient réservés des mois à l'avance par des studios qui ont besoin d'une production constante de contenu, ce qui incite les entreprises à acquérir directement des bâtiments pour elles-mêmes ou à verrouiller des baux qui garantissent un espace pendant plusieurs années.



Mike Mosallam a rejoint Apple en janvier de cette année en tant que responsable de la production immobilière, cherchant apparemment à superviser la stratégie de studios de l'entreprise. Il travaillait auparavant comme directeur de la planification de la production et de la location de studios chez Netflix.



Apple espère accentuer sa présence à Hollywood en ouvrant le campus. La société loue actuellement des studios individuels pour filmer ‌Apple TV+‌ à Los Angeles et dans d'autres régions du monde, mais un campus dédié pourrait rationaliser le processus de production et renforcer l'engagement d'Apple à rivaliser avec d'autres services de streaming vidéo, un secteur de plus en plus concurrentiel de nos jours.