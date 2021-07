Monster Hunter Stories et Tetris Beat bientôt sur Apple Arcade

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



Apple Arcade étend encore son catalogue de jeux avec un nouveau mélange de titres originaux et de classiques bien établis. Le service à volonté ajoutera "bientôt" Tetris Beat de N3twork, et Monster Hunter Stories de Capcom.

Tetris Beats

Tetris Beats est un jeu d'arcade original de N3twork qui mélange les puzzles de suppression de ligne d'Alexei Pajitnov avec des éléments de jeu de rythme. Plus vous gardez le rythme, plus vos combos sont forts. La bande originale comprend des noms bien connus comme Alison Wonderland et Hannah Diamond, entre autres, vous pouvez donc l'apprécier juste pour la musique.

Monster Hunter Stories+

L'autre titre à venir, Monster Hunter Stories, sera plus qu'un peu familier – c'est une adaptation vieille de plusieurs années du RPG de Capcom au tour par tour qui a fait ses débuts sur la 3DS. Le jeu renverse la prémisse habituelle en faisant de vous un héros qui noue des liens avec certains monstres plutôt que de les traquer. Monster Hunter Stories existe déjà sur l'App Store depuis quelques années, on imagine qu'il s'agira d'une version "+".

Comme vu précédemment, Apple a récemment ajouté Jetpack Joyride+ de Halfbrick, un runner sans fin qui est disponible sans achats intégrés, ou encore Angry Birds Reloaded, un remake du premier jeu de Rovio.



Comme d'habitude, Apple ne compte pas sur un jeu en particulier pour vous attirer vers "Arcade". Au lieu de ça, Apple publie quasiment chaque semaine des titres, en maintenant le prix de l'abonnement à 4,99€ par mois. Plus de 190 jeux sont actuellement disponibles en un clic et sur tous vos appareils Apple.

Télécharger Monster Hunter Stories à 21,99 €