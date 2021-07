Le démontage de la batterie MagSafe révèle les détails techniques

Ca bouge en interne chez Apple, et c'est Dan Riccio qui va visiblement diriger les équipes qui développent le futur casque Apple AR/VR afin d'apporter son expertise dans le secteur. Apple prépare...

La batterie MagSafe peut être achetée sur le site Web d'Apple pour 109€, et bientôt chez les revendeurs.

Des images du démontage de Charger Lab ont fait surface plus tôt cette semaine, mais c'est la première fois que la vidéo complète est disponible et cela vaut la peine d'être regardé pour ceux qui s'intéressent à ce qu'il y a à l'intérieur des produits Apple.

Il y a deux batteries à l'intérieur qui sont connectées ensemble, qui fournissent officiellement 11,13 watts-heure d’énergie ou 1460 mAh avec une tension de 7,62. Selon Charger Lab, la capacité de chaque batterie individuelle est supérieure à ce qui a été annoncé, sur la base de l'étiquetage interne. Mais en regardant de près, on peut lire 733 mAh sur chaque partie, en ôtant le 5 qui est placé avant, on arrive à 1466 mAh…

Le démontage contient des informations détaillées sur le fonctionnement de la batterie MagSafe et sur ce que fait chaque composant à l'intérieur. Il y a deux bobines de charge à l'intérieur, un blindage contre la dissipation de la chaleur, et un anneau magnétique qui lui permet de se fixer aux modèles d'iPhone 12. Une puce NFC est également utilisée pour l’appairage.

La batterie MagSafe d'Apple conçue pour les modèles d'iPhone 12 est officiellement lancée depuis cette semaine, et Charger Lab a démonté le nouvel accessoire pour nous donner un aperçu de son fonctionnement interne. Encore une fois, la chaîne YouTube grille la politesse aux spécialistes de iFixit.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.