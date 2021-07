Apple présente Stella Low, la nouvelle VP communication

En mai, il a été révélé qu'Apple avait embauché Stella Low, une ancienne dirigeante de Cisco, pour en être la nouvelle vice-présidente communication de l'entreprise. Cette fois, Apple a mis à jour son site « Leadership » pour officialiser le changement, donnant à Low le titre de "vice-présidente des communications" et notant qu'elle relève directement du PDG d'Apple, Tim Cook.

La nouvelle venue succède à Steve Dowling, qui a été nommé vice-président des communications en avril 2015 et a quitté l'entreprise en octobre 2020. Entre le départ de Dowling et l'embauche de Low, Phil Schiller, Apple Fellow, a été chargé des efforts de relations publiques d'Apple.

Sur sa nouvelle page du site « Leadership », Apple offre quelques informations générales sur la carrière de Low :

Stella a plus de 30 ans d'expérience dans le marketing et les communications. Avant de rejoindre Apple en 2021, elle était vice-présidente principale et chef de la communication chez Cisco. Elle a également occupé des postes de direction chez Dell Technologies et EMC.

Originaire du Royaume-Uni, Stella est titulaire d'un diplôme en études commerciales de la London South Bank University. Elle siège au conseil d'administration de la division Bay Area de l'American Heart Association.