Apple va participer au salon annuel NAB à Las Vegas (avec Netflix, Epic Games, Disney...)

Apple a participé pour la première fois au NAB Show en 2011, puis au fil du temps le géant californien s'est progressivement mis en retrait de ce grand salon réservé aux professionnels. Pour l'édition 2021, Apple a décidé de faire son grand retour avec peut-être (on l'espère) des annonces comme on a pu en voir précédemment.

Apple sera au NAB 2021

Spécialisé dans la distribution de contenus, le NAB Show organisé par l'Association nationale des radiodiffuseurs est de retour à Las Vegas cette année, l'édition 2020 avait été annulée à cause de la pandémie Covid-19 devenue incontrôlable.

C'est à travers ce rendez-vous qu'Apple a présenté Final Cut Pro X il y a plus de 10 ans, à l'époque, c’était une petite révolution puisqu'il s'agissait d'un logiciel de montage vidéo complètement repensée avec de nouveaux outils, fonctionnalités et des performances comme on en voyait rarement sur les logiciels concurrents.



Dans l'esprit d'Apple, se servir du salon NAB Show pour présenter un nouveau logiciel ou l'annonce d'une grosse mise à jour n'est pas à exclure, au contraire ça apporte une nouvelle visibilité, une audience que ne pourrait peut-être pas atteindre Apple via l'un de ses événements.

Au-delà de l'aspect logiciel, le NAB c'est aussi le lieu idéal pour faire des annonces autour de l'univers du streaming ou encore des podcasts. Quand on connait l'ambition d'Apple avec son service Apple TV+ ou encore l'énorme rafraîchissement qu'a connu récemment Apple Podasts, on ne peut pas s'empêcher de se dire que la firme de Cupertino nous prépare quelque chose !



Les NAB 2021 auront lieu à Las Vegas du 9 au 13 octobre 2021, on y retrouvera la présence d'ABC, CBS, Disney, Dreamworks, Epic Games, Facebook, ESPN, Formula 1, Fox, Google, Hulu, NBC, Netflix, Paramount Studios, Roku, Spotify, YouTube...

L'occasion pour les représentants d'Apple de faire de nombreuses rencontres qui peuvent s'avérer très bénéfiques pour de futures collaborations.