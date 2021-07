Phil Schiller en vidéo pour les 50 ans de la Lamborghini Countach

Apple sait reconnaitre ses talents en interne et n'hésite pas à les récompenser. À travers un communiqué officiel, la firme de Cupertino vient d'annoncer que Phil Shiller et Greg Joswiak...

En tant qu'Apple Fellow, Schiller est responsable de la direction de l'App Store et des événements Apple, après avoir aidé à guider les produits et le marketing d'Apple pendant 30 ans.

Lamborghini a récemment annoncé son intention de lancer son premier véhicule entièrement électrique après 2025, et Apple est depuis des années en train planifier son propre véhicule électrique. Mais bien sûr, Phil ne vendra pas la mèche...

Je dirais toujours la combustion, mais je me prépare pour l'électrique. Je pense que le monde l'exige de nous, alors je suis ravi de voir ce que des entreprises comme Lamborghini peuvent faire pour apporter de l'efficacité d'une manière qui apporte toujours de l'émotion.

Lorsqu'on lui a demandé s'il préférait les véhicules à essence ou électriques, Schiller a déclaré que même s'il affectionnera toujours les moteurs à combustion, il "se prépare pour l'électrique" et il est ravi de voir ce que des entreprises comme Lamborghini peuvent offrir dans le futur.

L'iPod était très amusant, très rapide, et cela a vraiment changé Apple pour toujours.

Dans une vidéo de questions-réponses sur le site Web de Lamborghini, Schiller a déclaré que l'iPod était le projet dont il était le plus fier.

Chez Apple, nous aimons exister à l'intersection de la technologie et des arts libéraux, et je pense que c'est un endroit merveilleux où être. Il ne suffit pas de faire quelque chose, il faut le faire d'une manière qui ait un sens dans la vie des gens.

Schiller, qui est maintenant Apple Fellow depuis l'an dernier, a déclaré que les produits innovants qui résistent à l'épreuve du temps ont à la fois un excellent design et résolvent un problème.

Nous avons interviewé l'Apple Fellow Phil Schiller pour approfondir la technologie, l'informatique et l'innovation suscitées par la soif de changement qui résonne toujours avec tout ce qui a trait à la Lamborghini Countach, accompagnée de sa passion pour les super voitures de sport Lamborghini.

Lamborghini célèbre le 50e anniversaire de sa Countach, une voiture de sport anguleuse et emblématique, avec une nouvelle série de vidéos impliquant des personnalités inspirantes, et les dernières vidéos partagées aujourd'hui présentent l'ancien chef du marketing d'Apple, Phil Schiller.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.