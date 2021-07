Intel pense pouvoir battre Apple Silicon en 4 ans

Après Qualcomm, c'est au tour d'Intel de s'en prendre à Apple Silicon, architecture ARM conçue par Apple et permettant l'implémentation des puces M1 dans les appareils, qui gagnent ainsi en puissance et en autonomie.

Qualcomm a déclaré au début du mois qu'elle pensait pouvoir battre la technologie : même son de cloche pour Intel qui pense pouvoir dépasser l'architecture en 4 ans...

Comme nos confrères de Reuters le relayent, Intel s'attend à prendre la tête du marché d'ici 2025, battant ainsi Apple Silicon :

Pendant des décennies, Intel a été le leader de la technologie permettant de fabriquer les puces informatiques les plus petites et les plus rapides.



Mais Intel a perdu cette avance au profit de TSMC et Samsung, dont les services de fabrication ont aidé les rivaux d'Intel, Advanced Micro Devices et Nvidia, à produire des puces plus performantes que celles d'Intel. AMD et Nvidia conçoivent des puces qui sont ensuite fabriquées par les fabricants de puces rivaux, appelés fonderies.



Intel a déclaré lundi qu'il comptait regagner son avance d'ici 2025 et a indiqué qu'il avait cinq séries de technologies de fabrication de puces qu'il déploierait au cours des quatre prochaines années.