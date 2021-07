Netflix prépare une série sur les Pokémon avec l'un des scénaristes de Lucifer

Les Pokémon existent depuis 25 ans et ils attirent toujours autant les fans qui sont des dizaines de millions partout dans le monde. Netflix voudrait surfer sur cette tendance avec un futur programme qui pourrait bientôt arriver dans le catalogue sous forme d'une création originale. Plusieurs détails ont fuité sur cette future série qui pourrait être un véritable boost à souscriptions pour le service de streaming !

Les Pokémon avec des prises de vue réelles

Pikatchu, Dracaufeu, Tortank, Herbizarre... Vous allez bientôt tous les retrouver dans une série originale Netflix qui est en cours de développement.

D'après un récent rapport de Variety, Netflix souhaite attirer l'attention des fans des Pokémon avec une série aux prises de vues réelles. Un concept qui a fait fureur plus d'une fois, on pense notamment à plusieurs contenus comme : Garfield (le film), Hop, La Nuit au musée, Paddington, Pixels... Des films qui ont su mélanger animation et prises de vues réelles avec un talent indescriptible !

Aux commandes de ce futur programme qui pourrait être une révélation pour de nombreux fans, on retrouverait Joe Henderson, ce nom vous dit peut-être quelque chose puisqu'il s'agit d'un des scénaristes de la série Lucifer (aussi disponible sur Netflix). Le géant du streaming aurait confié à Henderson le poste de scénariste et de producteur exécutif.



Cet intérêt envers l'univers Pokémon n'est pas nouveau chez Netflix, le service de streaming connait la popularité de ce programme auprès des jeunes, c'est pour cela qu'on retrouve déjà plusieurs contenus comme Pokemon: Le pouvoir est en nous ou encore Pokemon : Indigo League dans le catalogue.



Pour l'instant, le programme est entouré d'une confidentialité optimale, on ne sait pas si le tournage a commencé, avec qui Netflix collabore, ni même qui seront les acteurs de cette série à fort potentiel.

En ce qui concerne la disponibilité dans le catalogue, n'en parlons même pas... On espère tout de même une sortie en 2022 ou 2023.