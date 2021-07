Dr. Mario World : la pilule ne passe pas, le jeu s'arrêtera en novembre

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

4



Il semblerait que le cabinet de Dr. Mario World (v2.4.0, 191 Mo, iOS 11.0) n'est pas rencontré le succès escompté, forçant ainsi Nintendo et LINE a prendre une décision radicale. En effet, le célèbre jeu mettant en scène le plombier dans une sorte de Tetris fermera ses portes en novembre prochain.

Sorti en 2019, sa sortie avait pourtant fait grand bruit, en partie car il s'agissait d'une belle surprise qu’aucune rumeur n'avait prédite.

Dr. Mario World : le jeu fermera en novembre prochain

Dr. Mario World, qui est né d'une collaboration entre Nintendo et LINE, a été lancé en 2019 sur iOS et Android. Depuis son lancement, il a connu quelques timides mises à jour avec du nouveau contenu à travers différents personnages de l'univers et des étapes.



Hélas, le jeu de type match-3 n'a pas connu un assez grand succès, forçant les développeurs à signer son arrêt le 31 octobre, ou le 1er novembre selon votre fuseau horaire. Une fois cette date atteinte, il ne sera plus possible de jouer au jeu et la dernière mise à jour désactive les achats de diamants, de packs et de personnages.



Une bien triste fin...

