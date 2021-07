Tim Cook pense à la vaccination obligatoire pour ses employés

L'un après l'autre. Après avoir vu Google annoncer ce matin qu'il exigerait que les employés soient vaccinés s'ils voulaient retourner au bureau, Apple hésite à prendre la même direction.



Le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré qu'il espérait que ce mouvement "donnerait à tout le monde une plus grande tranquillité d'esprit à mesure que les bureaux rouvriront". Voyons ce que Tim Cook en pense.

La nouvelle est venue de Josh Lipton, correspondant technologique pour CNBC, qui a parlé avec Tim Cook après avoir eu l'information à propos de Google. La question était de savoir si Apple allait exiger que les employés soient vaccinés pour retourner au bureau. Cook n'a pas fourni de réponse directe, disant que l'entreprise s'interrogeait pour savoir "si c'est la bonne réponse ou non".

.@tim_cook spoke w/ me yesterday about this same issue at @Apple:



“…our main focus right now is on when to come back…we pushed it from early September to at least October…we are monitoring things daily to really conclude whether that is the right answer or not” https://t.co/zhBqwocynm