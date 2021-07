Retour du masque obligatoire dans la majorité des Apple Store US

Julien Russo

Il y a un mois, Apple annonçait qu'il n'était plus obligatoire de porter un masque à l'intérieur des Apple Store, la firme de Cupertino en avait conclu que ce n'était plus indispensable vu la vaccination et les statistiques de nouveaux cas en chute libre. Aujourd'hui, la situation n'étant plus la même, Apple exige à nouveau que les visiteurs en Apple Store portent le masque lors de leurs visites.

Pas de masque, pas d'iPhone

Depuis le 6 juillet, les nouveaux cas de Covid-19 repartent à la hausse aux États-Unis, le pays est passé de 5 000 cas en moyenne à 23 000 dès cette date. Plus on avance dans le temps et plus la pandémie Covid-19 reprend une ampleur inquiétante à cause du variant Delta, aujourd'hui on compte une moyenne de plus de 100 000 nouveaux cas par jour.

La Maison-Blanche a émis la recommandation aux vaccinés de reprendre l'habitude de mettre le masque, que ça soit à l'extérieur ou dans des lieux clos, ils étaient jusqu'ici autorisés à ne plus porter le masque dès les deux doses reçues.



Cette nouvelle consigne a immédiatement été prise en compte à l'Apple Park, la direction a envoyé une note de service à tous les Apple Store US. Les employés doivent dès aujourd'hui demander à un visiteur de mettre son masque si celui-ci ne le porte pas. Du côté des employés, ça ne change pas, ils doivent conserver le masque toute la durée de leur journée de travail !

Cette action de l'Apple Park est une simple précaution pour éviter la propagation du virus dans les Apple Store, l'entreprise s'inquiète de la montée massive des nouveaux cas dans plusieurs États.

Voici un extrait de la note envoyée aux Apple Store :

Après avoir examiné attentivement les dernières recommandations des CDC et analysé les données de santé et de sécurité pour votre région, nous mettons à jour nos conseils sur les masques faciaux pour votre magasin. À partir du 29 juillet, des masques faciaux seront nécessaires en magasin pour les clients et les membres de l'équipe - même s'ils sont vaccinés." La société a ajouté qu'elle apporte le changement "par excès de prudence.

La note conseille aussi aux employés d'Apple Store de se faire vacciner, il s'agit pour l'instant d'une recommandation plutôt qu'une obligation.

Apple encourage toutes les personnes admissibles à recevoir un vaccin contre le Covid-19 à le prendre. S'il vous plaît, parlez à votre médecin et décidez ce qui vous convient.

Jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis comptent 34 600 000 cas de Covid-19 depuis l'apparition du virus, il y a eu plus de 611 000 décès. Les États les plus touchés en ce moment par le variant Delta sont la Californie, le Texas, la Floride, l'État de New York et l'Illinois.



