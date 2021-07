Apple demande à ses employés leur statut de vaccination

Plus tôt cette semaine, Tim Cook, le PDG d'Apple, a expliqué que l'entreprise scrutait la situation COVID-19 pour savoir quelle stratégie adopter pour le retour au bureau et si, oui ou non, il allait exiger la vaccination. Alors que le masque fait son retour en Apple Store, l'entreprise semble maintenant demander aux employés de partager leur statut de vaccination.

C’est ce que vient de rapporter Zoë Schiffer de Verge sur Twitter. En attendant la décision de Tim Cook sur les conditions du retour dans les bureaux, l'entreprise demande maintenant l'état vaccinal de ses employés à certains endroits.

Le rapport mentionne une déclaration qui a été publiée sur le site Web interne des RH d'Apple. La note de service ne dit pas que les employés sont tenus de fournir leur statut vaccinal ou même que ceux qui ne sont pas vaccinés ne seront pas autorisés à retourner au bureau. Cependant, Apple dit que leur "statut de vaccination est supposé non vacciné" pour les personnes qui ne soumettent pas l’information.

Here's the guidance for Apple employees: "Apple is asking our team members in certain locations to share their current vaccination status. You can confidentially share whether you’re fully vaccinated, have had a partial dose, are not vaccinated, or do not wish to share."