L'Apple Watch 6 en titane n'est plus disponible sur l'Apple Store

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Les Apple Watch 6 les plus chères, les modèles avec un boîtier en titane qui font partie de la collection "Apple Watch Edition", sont actuellement indisponibles à la livraison et en retrait dans la plupart des magasins Apple en France, aux États-Unis et sur les principaux marchés.

La fin de l'Apple Watch 6 en titane ?

Les modèles en titane de la Series 6‌, qui démarrent à 879€ en version 40 mm, sont actuellement répertoriés comme indisponibles sur l'Apple Store en ligne, que ce soit à venir retirer en magasin ou en livraison. Apple n'a fait aucune communication sur cette variante de l'Apple Watch 6, mais il est probable que la firme ne réapprovisionne plus les stocks de ses montres les plus onéreuses à l'approche de la présentation de l'Apple Watch 7 qui devrait avoir lieu en septembre prochain aux côtés des iPhone 13. Compte tenu d'un tarif très élevé, il y a fort à parier que ces modèles ne soient pas produits en grande quantité, à contrario des versions "Sport" de base qui démarrent à 429€.



Alors qu'Apple a, à plusieurs reprises, abandonné certaines finitions d'une année sur l'autre (notamment la "Céramique" qui a été abandonnée par deux fois), il ne serait pas surprenant que la version Titane en fasse de même. Soit à cause de ventes trop faibles, soit pour faire monter la cote, ou soit les deux. Une grande partie des clients se posent d'ailleurs la question de l'intérêt de mettre près de 1000€ dans une montre qui sera obsolète dans 3 à 4 ans et dont la batterie ne tiendra plus.



Rendez-vous au keynote de septembre prochain pour découvrir si Apple a décidé de mettre fin aux modèles Apple Watch en titane, et si elle a lui prévu un remplaçant. En attendant, vous pouvez consulter les dernières promos sur l'Apple Watch 6.



Voici un aperçu de l'Apple Watch en titane :