Voici les Mac Apple Silicon qui sortiront d’ici 2022

Il y a 51 min (Màj il y a 38 min)

Medhi Naitmazi

4



Il y a un an, Apple annonçait pour la première fois son intention de passer d'Intel à ses propres puces baptisées Apple Silicon. C’était à la WWDC 2020, et la société avait précisé qu'il faudrait environ deux ans pour terminer complètement la transition.



Après les Mac Mini, MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces, et iMac, voici la feuille de route d'Apple avec les nouveaux Mac qui sortiront au cours des 12 prochains mois.

Des MacBook Pro, Mac Mini, iMac, Mac Pro et MacBook Air à venir

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg explique qu'il pense qu'Apple aura dit adieu à Intel avant le délai de deux ans. Elle doit se terminer au plus tard en novembre 2022.



Jusqu'à présent, nous avons vu la puce M1, la première basée sur ARM dans un Mac, dans les MacBook Pro, Mac mini, MacBook Air et iMac 24 pouces d'entrée de gamme.

Pour la suite, Gurman dit que les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces dotés de processeurs "M1X" sont toujours sur la bonne voie pour une sortie dans les "mois à venir", tandis qu'un nouveau Mac mini haut de gamme viendra "juste après". En 2022, Gurman s'attend à ce que l'iMac 32 pouces arrive avec une puce M1X ou M2X et qu'un Mac Pro remanié et plus petit avec puce Apple arrive plus tard l'année prochaine également. Avec lui, la firme à la pomme aura complété la transition. Mieux, elle proposera les premiers renouvellements avec notamment un MacBook Air 2022 qui changera de design et ajoutera des ports comme le MagSafe. Et lui, comme les MacBook Pro 2021, devrait inclure un écran miniLED.

Concernant les modèles les plus performants, Bloomberg a déjà signalé qu'Apple développait des puces avec des configurations jusqu’à 32 cœurs. Et vues les performances des premiers modèles embarquants 8 cœurs, on ne peut qu’être impatient de découvrir tout cela. D’ailleurs, le MacBook Air 2020 est actuellement en promo.