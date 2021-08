Apple propose dès maintenant le Magic Keyboard avec Touch ID (exclusivité Mac M1)

Il y a 1 heure (Màj il y a 44 min)

Julien Russo

Réagir



C'est désormais officiel, Apple propose à l'achat le Magic Keyboard avec la technologie Touch ID. Jusqu'ici, le géant californien réservait ce clavier uniquement aux personnes qui investissaient dans le nouvel iMac M1. Deux formats sont proposés, le premier est vendu à 159€ et le second à 185€.

Le Magic Keyboard avec Touch ID est disponible

Apple a mis à disposition depuis quelques heures le Magic Keyboard avec Touch ID, on retrouve toutes les fonctions basiques qu'on connaît avec le Magic Keyboard, mais on retrouve en haut à droite un capteur Touch ID, directement intégré dans le clavier. Le système est exactement le même que celui proposé sur les MacBook depuis quelques années, le capteur d'empreinte se trouve en haut à droite du clavier et s'active dès que vous êtes invité à poser votre doigt sur l'emplacement dédié.

L'avantage du Magic Keyboard avec Touch ID, c'est de pouvoir déverrouiller son Mac avec l'empreinte, d'effectuer des paiements via Apple Pay ou encore de s'authentifier sur le Mac App Store !

Les possibilités sont nombreuses et c'est à chaque fois un gain de temps très précieux au quotidien.



Apple propose deux versions pour le Magic Keyboard, la première coûte 159€ sans pavé numérique et la seconde coûte 185€ avec le pavé numérique.

Comme vous pouvez le remarquer sur la seconde version, le Touch ID figure toujours en haut à droite de la partie azerty, Apple ne l'a pas installé tout en haut à droite du clavier quand il y a la présence du pavé numérique.

Voici la description du produit par Apple :

Le Magic Keyboard est désormais disponible avec Touch ID et vous offre ainsi une méthode d’authentification simple, rapide et sécurisée pour vos connexions et vos achats. Le Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique vous garantit une frappe d’un confort et d’une précision remarquables. Son format étendu intègre des commandes de navigation pour parcourir rapidement les documents, ainsi que des touches fléchées de taille standard, très pratiques pour les jeux vidéo.

Quant au pavé numérique, il est idéal pour les feuilles de calcul et les applications financières. Sans fil et rechargeable, le clavier intègre également une batterie longue durée et fonctionne environ un mois ou plus entre deux charges¹. Il s’associe automatiquement à votre Mac, pour que vous puissiez vous mettre au travail sans attendre. Et il est livré avec un câble tissé USB‑C vers Lightning qui vous permet de le jumeler et de le recharger en le branchant sur le port USB‑C de votre Mac.

Au niveau des caractéristiques, le clavier possède un port Lightning pour le recharger et une connexion en Bluetooth. À noter que le Touch ID ne peut fonctionner qu'avec la puce M1, si vous possédez un Mac avec le processeur Intel, la reconnaissance de l'empreinte sera automatiquement désactivée.



Le Magic Keyboard avec Touch ID est disponible pour les Mac suivants :