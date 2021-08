Bryan Cranston et Dua Lipa seront les stars du film "Argylle" sur Apple TV+

Alors qu'on apprenait il y a quelques heures qu'un spectacle de Broadway allait débarquer sur Apple TV+ dès le 10 septembre, une autre annonce fait le buzz ce soir. Apple vient d'obtenir un accord pour les droits du film "Argylle", il s'agit d'un film d'espionnage avec Dua Lipa, Henry Cavill, Bryan Cranston...

Prochainement sur Apple TV+

Selon les sources de Deadline, Apple vient de conclure un accord de diffusion pour le film "Argylle" avec en vedette plusieurs acteurs populaires comme Sam Rockwell (Le Cas Richard Jewell), Bryce Dallas Hoaward (The Mandalorian), Bryan Cranston (Breaking Bad et Malcolm), Samuel L.Jackson (Kingsman : Services secrets), John Cena (Fast & Furious 9) ou encore Dua Lipa qui fera sa première apparition dans un film !



Aux commandes de Argylle on retrouvera Matthew Vaughn, un réalisateur à la carrière impressionnante puisqu'il a participé à plusieurs films qui ont rencontré un grand succès au cinéma. On pense par exemple à X-Men : Le Commencement, Kick-Ass et Kingsman : Le Cercle d'or.

Apple est convaincu que ce film peut attirer de nombreux abonnés Apple TV+, à tel point que la direction de l'Apple Park a donné son feu vert pour réaliser un géant investissement dans le but d'acquérir l'exclusivité d'Argylle. Selon le rapport, Apple a dépensé la colossale somme de 200 millions de dollars pour éviter que des concurrents comme Netflix ou Prime Vidéo obtiennent les droits.



Matthew Vaughn le réalisateur de Argylle se dit très heureux de travailler avec Apple :

Je suis ravi de faire équipe avec Apple et d'apporter le thriller d'espionnage le plus convaincant que j'ai jamais lu au seul service de streaming qui peut créer une franchise de cette envergure et de cette qualité pour le public mondial.

Argylle abordera le quotidien du plus "grand espion du monde", vous suivrez les péripéties d'une mission qui ne se passe pas comme il le pensait !

Pour l'instant, il n'y a pas plus de détails, mais il faut s'attendre à plus d’informations dans les prochains mois et peut-être (on l'espère) une bande-annonce en fin d'année ou début 2022.



D'autres films au casting de folie vont prochainement arriver sur Apple TV+, on pense par exemple à Killers of the Flower Moon avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, Bride avec Scarlet Johansson, Emancipation avec Will Smith, Sharper avec Julianne Moore, Snow Blind avec Jake Gyllenhaal ou encore Kitbag avec Joaquin Phoenix.

Apple sort les grands moyens pour attirer les abonnés sur Apple TV+, le service de streaming au catalogue composé exclusivement de créations originales souffre énormément de la concurrence.