Tim Cook est le 8e patron le mieux payé aux États-Unis

Il y a 41 min (Màj il y a 37 min)

Julien Russo

1



Être le Chief of Executive Officer (CEO) d'une entreprise qui génère tous les mois plusieurs dizaines de milliards de dollars, c'est forcément intéressant sur la fiche de paie ! Tim Cook, viens d'être désigné par Bloomberg comme le 8e dirigeant des États-Unis qui a le meilleur salaire.

Tim Cook a reçu 265 millions de dollars en 2020

Tim Cook est aux commandes d'Apple depuis le 24 août 2011 et jamais l'entreprise ne s'est aussi bien portée !

Si Apple est souvent critiqué pour son manque d'innovation depuis le décès de Steve Jobs, il n'en reste pas moins que le chiffre d'affaires et les bénéfices que réalise le géant californien sont au-delà de l'excellence depuis quelques années.

Tim Cook prend les bonnes décisions, anticipe les situations qui pourraient conduire à des ruptures de stocks ou des problèmes de livraison et à chaque fois arrive à impressionner les investisseurs qui ont maintenant une confiance aveugle envers Cook.



Tout ce travail et cette performance dans les résultats financiers provoquent évidemment une bonne paie pour Tim Cook. Selon Bloomberg, le CEO d'Apple a reçu 265 millions de dollars en 2020, cela correspond essentiellement à des attributions d'actions boursières et un bonus.

Au niveau du salaire annuel, Tim Cook a reçu 133,7 millions, une faible somme quand on compare à Elon Musk qui a touché 595,3 millions de dollars (avec un total de 6,7 milliards de dollars en comptant les attributions d'actions boursières).



Comme l'explique le rapport, Tim Cook a permis à Apple d'atteindre des sommets ces dernières années et a offert à l'entreprise le titre de la société la plus rentable au monde dans l'édition du Fortune Global 500.

En 2020, Apple a gagné la coquette somme de 274,4 milliards de dollars, dont un bénéfice record de 57,4 milliards de dollars. Aucun investisseur ni même analyste n'aurait pu imaginer que le contexte de pandémie Covid-19 puisse être aussi bénéfique pour la firme de Cupertino !

Retrouvez ci-dessous les dix premiers du classement.

Place Prénom et nom Entreprise Total des revenus perçu 1. Elon Musk (CEO) Tesla 6,7 milliards de dollars 2. Mike Pykosz (CEO) Oak Street Health 568,4 millions de dollars 3. Trevor Bezdek (Co-CEO) GoodRx Holdings 497,8 millions de dollars 4. Douglas Hirsh (Co-CEO) GoodRx Holdings 497,8 millions de dollars 5. Eric Wu (CEO) Opendoor Technologies 388,7 millions de dollars 6. Alex Karp (CEO) Palantir Technologies 369,5 millions de dollars 7. Geoffrey Price (COO) Oak Street Health 356,2 millions de dollars 8. Tim Cook (CEO) Apple 265 millions de dollars 9. Griffin Myers (CMO) Oak Street Health 221,3 millions de dollars 10. Chad Richison Paycom Software 220 millions de dollars

Jusqu'à présent, la récompense de Musk lui a rapporté environ 33 milliards de dollars de gains sur papier et a fait de lui le dirigeant américain le mieux payé pendant trois années consécutives. Derrière lui se trouve une série d'autres dirigeants d'entreprise, pour la plupart des hommes, dont la rémunération devrait atteindre neuf ou dix chiffres. Seuls cinq des 100 dirigeants les mieux payés du pays l'année dernière étaient des femmes.

Tim Cook est donc le seul dirigeant d'Apple dans le TOP 10. Le classement ne s'arrête pas là et va jusqu'à la 100e place, on retrouve plus loin à la 93e place la vice-présidente chargée de la vente au détail et du personnel d'Apple Deirdre O'Brien avec 45 millions de dollars et Kate Adams la vice-présidente et avocate générale d'Apple à la 96e place avec aussi 45 millions de dollars.

Adams a probablement dû recevoir de jolies primes suite au combat judiciaire contre Epic Games qui l'a certainement beaucoup occupé en début d'année !



Source