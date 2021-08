Apple Cash se montre en France avec iOS 15

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Attendu de longue date dans notre pays, le service Apple Cash a fait irruption sur l'un de nos iPhone de test. Alors que le système de paiement entre amis d'Apple est toujours confiné au marché nord-américain, iOS 15 bêta semble le dévoiler chez certains utilisateurs.

Apple Pay Cash bientôt en France ?

Sur l'un de nos iPhone, un iPhone 12 Pro, nous avons eu l'agréable surprise de découvrir la fonctionnalité mise en avant et traduite en français dans l'application Wallet ainsi que dans iMessage. Bien évidemment, nous avons essayé de configurer Apple Pay Cash, renommé il y a deux ans en Apple Cash, mais le système d'exploitation nous a affiché une erreur au tap sur le bouton "configurer". Dommage.



Ce comportement est probablement le signe d'une arrivée prochaine du service dans l'Hexagone et pourquoi pas dans d'autres pays européens comme la Belgique, la Suisse, etc.

Pour mémoire, Apple Cash est sorti avec iOS 11.2 en 2017 pour les utilisateurs américains. Cette fonctionnalité liée à une carte virtuelle dans Wallet qui permet de régler une personne ou de se faire rembourser très simplement via iMessage. Il s'agit d'une sorte de Lydia que l'on peut alimenter ou vider à sa guise. Cash se révèle très pratique pour les échanges d'argent entre amis ayant des appareils Apple et est aussi sécurisé qu'Apple Pay. Pour en savoir plus, nous avions publié un tutoriel en 2020 quand la firme avait mis en ligne la page de support en français.



En attendant de plus amples informations, voici la dernière vidéo sur le sujet qui date de juin 2021 et qui permet de voir le processus :