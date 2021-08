Le biographe de Steve Jobs écrit un livre sur Elon Musk

Walter Isaacson, le biographe de Steve Jobs, écrit un livre sur l'entrepreneur et magnat des affaires Elon Musk.



"Si vous êtes curieux de connaître Tesla, SpaceX et mes activités générales, @WalterIsaacson écrit une biographie", a tweeté Elon Musk ce matin.

Bientôt une biographie d'Elon Musk

Dans des tweets ultérieurs, le sud-africain a révélé qu'Isaacson l'observait "depuis plusieurs jours jusqu'à présent" et a déclaré qu'il pensait que toutes les biographies de l'auteur étaient bonnes, mais qu'il aimait particulièrement la biographie de Benjamin Franklin d'Isaacson.

La prochaine biographie d'Isaacson sur Musk piquera sans aucun doute l'intérêt de certains observateurs d'Apple, car le livre est susceptible de fournir un aperçu supplémentaire de la relation difficile d'Apple avec Tesla et, plus récemment, avec Musk lui-même.

Apple et Tesla s'écharpent notamment depuis que le premier a commencé à travailler sur le projet Apple Car et que les deux se braconnent des employés. Le patron de SpaceX avait même appelé Apple le "cimetière Tesla", avant de préciser "si vous n'arrivez pas chez Tesla, vous allez travailler chez Apple".

En décembre, Musk a affirmé qu'il avait approché à propos d'une éventuelle acquisition de Tesla à un moment donné dans les premières années de la société, mais le PDG d'Apple, Tim Cook, avait refusé de le rencontrer.

Plus récemment, Musk a critiqué l'utilisation du cobalt par Apple dans ses produits et a laissé entendre que son business était un "jardin clos" parce qu'Apple dicte quel logiciel peut être installé sur l'iPhone et exige des entreprises qu'elles utilisent son App Store .

Pas plus tard que la semaine dernière, il a été signalé que Musk avait autrefois exigé qu'il soit nommé PDG d'Apple lors d'une brève discussion sur une acquisition potentielle avec Tim Cook. Musk a depuis personnellement réfuté l'information, tout en soutenant Epic contre Apple.

Quant à Isaacson, depuis la publication de sa biographie à succès Jobs en 2011, l'écrivain a parlé de divers sujets liés à Apple avec une certaine perspicacité, probablement à la suite de sa plongée profonde dans l'entreprise lorsque Jobs était à la barre.

En 2017, il a fait remarquer qu'Apple n'était plus l'entreprise la plus innovante et a souligné le manque de mouvement d'Apple sur le marché des assistants virtuels. En 2019, Isaacson a également révélé qu'il avait "adouci" certaines parties de la biographie de Jobs, en particulier les critiques que Jobs avait formulées à propos de Tim Cook pour ne pas être une "personne de produit".

La biographie d'Isaacson sur Jobs a ensuite servi de base au scénario d'Aaron Sorkin du film réalisé par Danny Boyle "Steve Jobs". Le film a été bien accueilli par la critique, remportant quatre nominations aux Golden Globes et deux nominations aux Oscars pour le compte de Netflix.