Apple annonce la série dramatique "Bad Monkey" avec Vince Vaughn

Il y a 1 heure

Julien Russo

Si vous êtes abonné Apple TV+, vous allez être servi, car de nouveaux contenus vont arriver. L'une des futures créations originales à venir s'appelle "Bad Monkey", on retrouve dans cette nouvelle série la présence de l'acteur Vince Vaughn connu pour son rôle dans Les Stagiaires ou encore Delivery Man.

Nouvelle série Apple TV+

C'est à travers un traditionnel communiqué de presse qu'Apple vient d'annoncer l'arrivée prochaine de la série Bad Monkey, une série dramatique qui comportera 10 épisodes pour la première saison (et pourquoi pas un renouvellement ?).

Aux commandes de ce nouveau programme, on retrouve le scénariste et producteur exécutif Bill Lawrence (qui a participé à Ted Lasso), Apple a décidé de renouveler sa confiance envers Lawrence après le succès rencontré avec le programme Ted Lasso qui est aujourd'hui la série la plus vue sur Apple TV+.

Apple publie une petite synopsis de cette future série, un avant-goût avant la bande-annonce qui arrivera prochainement :

"Bad Monkey" raconte l'histoire d'Andrew Yancy (joué par Vaughn), un ancien détective rétrogradé en inspecteur de restaurant dans le sud de la Floride. Un bras coupé trouvé par un touriste qui pêche entraîne Yancy dans le monde de la cupidité et de la corruption qui décime la terre et l'environnement en Floride et aux Bahamas. Et oui, il y a un singe.

Pour l'instant, il est trop tôt pour espérer avoir une date de disponibilité, Apple a juste notifié la commande de cette série pour son catalogue Apple TV+.

On sait déjà que Bad Monkey est un contenu produit par Warner Bros Television, la collaboration était inévitable si Apple voulait travailler Bill Lawrence, le scénariste et producteur est en accord global avec le studio.



Bad Monkey est basé sur le roman du même nom paru en 2014, décrit comme un favori culte, c'est aussi un best-seller avec des centaines de milliers de ventes aux États-Unis

Voici le résumé du livre, qui correspond comme deux gouttes d'eau à la synopsis dévoilée par Apple :

Lorsqu'un couple en lune de miel dans les Keys de Floride découvre un bras coupé, Andrew Yancy, ancien inspecteur de police et maintenant inspecteur de restaurant réticent, sent que quelque chose cloche. Déterminé à récupérer son badge, il entreprend une enquête non officielle.

D'autres films vont prochainement arriver sur Apple TV+, on pense par exemple à Killers of the Flower Moon avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, Bride avec Scarlet Johansson, Emancipation avec Will Smith, Sharper avec Julianne Moore, Snow Blind avec Jake Gyllenhaal ou encore Kitbag avec Joaquin Phoenix.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.