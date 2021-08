Apple demande l'avis aux propriétaires de MacBook 12 pouces par mail

Julien Russo

Ce n'est pas la première fois qu'Apple se renseigne auprès de ses clients pour connaître leur avis concernant différentes caractéristiques et fonctionnalités sur ses produits. Des clients ayant achetés le MacBook 12 pouces commercialisé en 2015 viennent de recevoir un questionnaire par mail. Apple leur pose plusieurs questions et souhaitent avoir leur vision d'un ordinateur portable.

Apple mène l'enquête sur le MacBook 12

Si Apple a une bonne connaissance du marché des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, il n'en reste pas moins que le géant californien apporte une importance toute particulière aux avis de ses consommateurs.

Pour la énième fois avant le lancement d'un futur produit, Apple questionne sa communauté afin de connaître leurs préférences. L'entreprise a envoyé un formulaire à remplir par mail à plusieurs de ses clients qui avaient investis dans le MacBook 12 pouces de 2015, une taille d'écran qui n'est plus proposé dans le catalogue Apple, le minimum étant maintenant de 13 pouces.



L'enquête comportait plusieurs questions simples et directe, Apple souhaitait recueillir l'avis sur la taille de l'écran, du type : "pour vous, quelle est la taille idéale d'un écran pour ordinateur portable ?". Apple a aussi cherché à savoir quelles sont les exigences des clients qui préfèrent les MacBook avec une taille d'écran inférieure à 13 pouces. Les fonctionnalités indispensables qui se doivent d'être présentes ont aussi été abordés, Apple semble se préoccuper des arguments de ventes auprès de ce profil de client.

Le MacBook 12 pouces de 2015 était une petite révolution à l'époque, c'était le premier ordinateur portable d'Apple qui disposait d'un design "repensé" pour un fonctionnement sans aucun ventilateur. L'ordinateur avec le processeur Intel était aussi l'un des moins coûteux puisqu'il était proposé au tarif exceptionnel de 1299$, par chance on pouvait facilement le trouver en promo à moins de 1000$ chez les revendeurs au bout de 6 mois après son lancement.



Si le MacBook 12 pouces représentait la "réussite" et le "renouveau" de la gamme, c'était aussi le premier Mac qui intégrait un clavier papillon, une décision d'Apple qui a créé beaucoup de fil à retordre à l'assistance technique qui a dû lancer une multitude d'interventions SAV à cause du manque de fiabilité de cette technologie.



La dernière enquête auprès des consommateurs date de la semaine dernière, Apple a envoyé un e-mail à plusieurs milliers de clients actuels de l'iPad mini, là aussi les questions étaient essentiellement autour de la taille de l'écran. Visiblement, les incertitudes planent en interne chez Apple dès qu'il s'agit des écrans...

