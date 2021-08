Des ingénieurs Apple Car en mission secrète en Corée du Sud

Julien Russo

Apple continue à travailler sur son projet Apple Car, l'entreprise développe ses propres technologies en interne, mais s'appuie énormément sur des partenariats avec les grands du secteur. Selon un récent rapport, une équipe d'ingénieurs du projet Apple Car a pris l'avion pour se rendre à plusieurs rendez-vous en Corée du Sud.

Apple compte s'associer avec plusieurs entreprises sud-coréennes

Digitimes a encore frappé fort avec un nouveau rapport qui apporte quelques détails sur ce qui se passe en ce moment sur le projet Titan. Selon les dernières indiscrétions, Apple a envoyé une équipe d'ingénieurs en Corée du Sud, un voyage d'affaire censé rester secret et qui avait pour but de s'approcher plusieurs entreprises locales.

Parmi les groupes rencontrés sur place, le rapport explique que la firme avait au préalable organisé des rencontres avec LG Electronics, SK Group et plusieurs autres firmes qui pourraient être utiles sur l'évolution du projet de voiture autonome.



Les discussions auraient entièrement été consacrées aux ambitions automobiles d'Apple ainsi qu'aux possibles partenariats de groupes aptes à rejoindre la chaîne d'approvisionnement de l'Apple Car.

Un autre rapport, cette fois du Korea Times mentionne les déclarations d'un cadre supérieur, celui-ci aurait expliqué lors des entretiens qu'Apple cherche activement des partenaires commerciaux situés en Corée du Sud, cela pour des activités liées à des véhicules électriques (oui, il a bien parlé au pluriel en mentionnant le projet Apple Car).

Cette même personne a affirmé que le projet de voitures frappées d'une pomme pourrait rencontrer des difficultés si la quête pour trouver des fournisseurs coréens venait à échouer. Pour la firme de Cupertino, créer ces partenariats est une nécessité.



Mais ce n'est pas tout ! Les autres indiscrétions parlent de réunions très "avancées" avec LG Electronics et SK Group, il pourrait s'agir de négociations financières pour la production annuelle de pièces indispensables à la construction de véhicules.



La Corée du Sud est mondialement réputée pour sa production de batteries au lithium-phospate de fer, une technologie de batterie qui apporte de nombreux avantages comme :

La densité d'énergie stockée qui est bien plus importante que n'importe quelle autre batterie (l'aspect autonomie pourrait donc être à la hauteur de nos attentes avec la batterie lithium-phospate de fer);

qui est bien plus importante que n'importe quelle autre batterie (l'aspect autonomie pourrait donc être à la hauteur de nos attentes avec la batterie lithium-phospate de fer); La légèreté , le lithium est un métal qui est très léger et qui pourrait donc trouver plus facilement sa place dans l'Apple Car;

, le lithium est un métal qui est très léger et qui pourrait donc trouver plus facilement sa place dans l'Apple Car; Ce type de batterie n'a aucun effet de mémoire, résultat, il devient possible de recharger la batterie à 30%, 40%, 50%... Sans risquer de perdre de son efficacité. Les batteries qu'on retrouve dans de nombreux véhicules électriques peuvent perdre de leur capacité si on les recharge alors qu'elles sont encore à un niveau satisfaisant.

Nous estimons aujourd'hui qu'Apple travaille sur le projet Apple Car depuis environ 8-9 ans, les premières rumeurs sérieuses sont apparues en 2012.

Le développement d'un véhicule électrique pour une entreprise n'ayant aucune connaissance dans ce domaine peut prendre énormément de temps. Surtout qu'Apple a des exigences qualité très élevées pour ses produits, que ça soit l'iPhone, le Mac ou encore l'Apple Car, la firme de Cupertino préfère prendre un an de plus plutôt que de signer un contrat avec une entreprise qui n'atteint pas ses exigences.