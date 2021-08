Apple Arcade : la deuxième partie du jeu Fantasian arrive vendredi

Julien Russo

Apple Arcade ne cesse de nous surprendre en ce moment, après avoir atteint les 200 jeux disponibles, d'avoir ajouté une masse de nouveaux jeux populaires, une autre annonce de la plus haute importance vient de retentir. Le développeur Mistwalker vient de confirmer que la deuxième partie du jeu Fantasian va débarquer dès vendredi en exclusivité sur le service d'Apple.

La seconde partie arrive

Si vous êtes abonné à Apple Arcade et que vous avez tendance à apprécier les jeux au scénario immersif, aux graphismes spectaculaires et qui exploitent au maximum les performances de votre iPhone, avec Fantasian vous allez être servi !

Ce jeu Apple Arcade est comparable à l'expérience qu'on peut retrouver sur console, c'est l'un des titres les plus ambitieux sur le service d'Apple.



Le développement de Fantasian a tellement pris de temps que les développeurs ont décidé de diviser le jeu en deux, une première partie puis une seconde qui arrive vendredi matin !

Selon la déclaration de The Verge, la seconde partie de Fantasian va être incroyable et particulièrement longue puisque le temps de jeu pourrait aller jusqu'à 60 heures et 40 heures pour les joueurs les plus rapides.

C'est bien plus que la première partie qui dure en moyenne 20 heures.

Voici ce qu'a déclaré le studio de développement de Fantasian à propos de la deuxième partie du jeu :

La sortie de la deuxième partie de Fantasian marque l'achèvement de la saga. Elle a fini par être, de manière plutôt inattendue, environ deux fois plus volumineuse que la première partie et est davantage axée sur les quêtes, donnant aux joueurs la possibilité de progresser dans le monde à leur propre rythme. Les rencontres avec les boss sont encore plus uniques qu'auparavant. Au nom de tous les membres de l'équipe de développement, des artisans des dioramas et des talents musicaux, y compris Uematsu-san, je pense que nous pouvons affirmer sans crainte que nous n'avons rien laissé sur la table. Nous avons soigneusement sculpté l'expérience en préservant la "chaleur" des dioramas avec une attention toute particulière aux détails. J'encourage tout le monde à faire l'expérience de cette mystérieuse énergie "émotionnelle", qui est au cœur même de Fantasian.

Pour la deuxième partie de Fantasian, il n'y aura pas besoin de télécharger une application supplémentaire via Apple Arcade, le créateur de Fantasian explique qu'une mise à jour gratuite sera publiée vendredi matin, il vous faudra mettre à jour Fantasian et vous pourrez immédiatement commencer l'aventure !