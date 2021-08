Zookeeper World et Zen Pinball Party annoncés sur Apple Arcade

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Décidément, la firme de Cupertino ne s'arrête plus. Après avoir franchi la barre des 200 jeux la semaine dernière, voilà de nouvelles annonces pour le service de jeux en illimité avec Zookeeper World et Zen Pinball Party, tous deux arrivant en septembre prochain.



Zookeeper World arrive sur Apple Arcade

"Zookeeper World" de Kiterestu est un nouvel opus de la série de jeux de réflexion et d'action "Zookeeper" qui sera disponible exclusivement sur Apple Arcade. Les joueurs devront faire face à une variété de puzzles de match-3 difficiles et collecter des pièces pour améliorer leur zoo. S'occuper des animaux, de l'équipement et des plantes permet d'augmenter le charme du zoo et d'attirer plus de visiteurs. Les joueurs pourront même agrandir et personnaliser leur zoo, améliorer leurs animaux pour qu'ils soient uniques, et plus encore.



Au fur et à mesure que vous répondrez aux requêtes de ces visiteurs ainsi que du patron, le rang du zoo de votre zoo augmentera. Sous peu, vous agrandir et personnalisez votre zoo avec des designs et décorations variés ! Vous pourriez juste rencontrer une famille de canards ou un chat calicot, ou même vous promener à bord d'un OVNI ! Grâce à de nombreuses façons d'ajouter du piment au jeu, vous ne vous ennuierez jamais en tant que gardien de zoo !

Télécharger le jeu Zookeeper World

Zen Pinball Party aussi

"Zen Pinball Party" de Zen Studios est un jeu de flipper qui présentera des designs de plateaux inspirés des marques DreamWorks Animation et Hasbro. Les joueurs défieront leurs amis et leur famille pour obtenir le meilleur score sur des tables comprenant Trolls, Kung Fu Panda et Dragons de DreamWorks Animation, My Little Pony de Hasbro, Theatre of Magic et Attack from Mars de Williams et plus encore.



Regardez la vidéo trailer :

Découvrez la meilleure simulation physique du flipper numérique, et décrochez les meilleurs scores.

Liste complète des plateaux :

DreamWorks Animation’s Trolls Pinball

DreamWorks Animation’s Kung-Fu Panda Pinball

DreamWorks Animation’s How to Train Your Dragon Pinball

MY LITTLE PONY Pinball

Theatre of Magic

Attack from Mars

Medieval Madness

The Getaway: High Speed II

Wild West Rampage

CastleStorm

Adventure Land

Son of Zeus

D'autres à venir

Rendez-vous en septembre pour découvrir ces deux titres classiques mais efficaces.

Télécharger le jeu Zen Pinball Party