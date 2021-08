Apple fait la promotion de l'iPad sur TikTok avec Olivia Rodrigo

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

Réagir



Apple s'est associée à la musicienne Olivia Rodrigo et à plusieurs illustrateurs numériques renommés pour inspirer les artistes sur TikTok. Une série de vidéos publiées sur le compte Apple comprend l'iPad, l'Apple Pencil et l'application Procreate.

Apple encourage ses clients artistes sur TikTok

Inspirés par le morceau « Brutal » d'Olivia Rodrigo, les adeptes de TikTok sont encouragés à créer leurs propres #BrutalMasks. Apple a collaboré avec des artistes tels que Braeden O'Brien, Designical et fiona_art pour créer des didacticiels. Ceux qui ont l'habitude des sessions en ligne "Today at Apple" ne seront pas perdus avec un guidage pas à pas tout au long du processus de création. À la fin, ils sont invités à partager leur travail avec la communauté.



La campagne TikTok propose la fonction FacePaint dans Procreate, qui vous permet de créer et d'enregistrer des illustrations qui apparaissent sur votre visage en temps réel, un peu comme les filtres Snapchat. Procreate met également en avant la campagne #MadeOniPad sur sa page Instagram.



Apple a rendu la créativité iPad plus accessible à un plus grand nombre de publics cette année avec les sessions Today at Apple sur YouTube, mais aussi les sessions Remix dans GarageBand mettant en vedette Lady Gaga et Dua Lipa. C'est la première incursion d'Apple dans le contenu éducatif sur le réseau TikTok.



Olivia Rodrigo a également publié une vidéo faisant la promotion de la campagne sur son propre compte TikTok, histoire de rendre la pareille.