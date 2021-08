Eddy Cue est nommé vice-président des services chez Apple

Hier à 21:15 (Màj hier à 21:21)

Medhi Naitmazi

Apple a apporté un subtile changement au titre du poste de dirigeant d'Eddy Cue. Cue a rejoint Apple en 1989 et a longtemps été vice-président principal des logiciels et services Internet de l'entreprise, mais ce titre vient d'évoluer pour souligner l'accent toujours plus grand d'Apple sur les services.

Selon le site Leadership d'Apple, le titre d'Eddy Cue est maintenant "Vice-président principal des services", et non plus des "logiciels Internet".

Apple a également modifié la description du poste de Cue pour mettre l'accent sur des choses comme Apple Music et Apple TV+, plutôt que sur d'anciennes plateformes telles qu'iTunes.

Avant la mise à jour :

Eddy supervise les principaux magasins de contenu d'Apple, y compris l'iTunes Store et Apple Music, ainsi qu'Apple Pay, Maps, Search Ads, les services iCloud innovants d'Apple et les applications de productivité et de créativité d'Apple. Eddy dirige également l'équipe nouvellement créée responsable du développement de tous les aspects de la programmation vidéo mondiale d'Apple. L'équipe d'Eddy a une excellente expérience dans la création et le renforcement des services en ligne pour répondre aux attentes élevées des clients d'Apple et les dépasser.

Après la mise à jour :

Eddy supervise la gamme complète des services d'Apple, y compris Apple Music, Apple News, Apple Podcasts, l'application Apple TV et Apple TV+, ainsi qu'Apple Pay, Apple Card, Maps, Search Ads, les services iCloud d'Apple et les applications de productivité et de créativité d'Apple. L'équipe d'Eddy a une excellente expérience dans la création et le renforcement de services de classe mondiale qui répondent et dépassent les attentes élevées des clients d'Apple, et offrent aux créateurs et aux conteurs la possibilité de présenter leurs visions créatives aux gens du monde entier.

Cue aurait joué un rôle déterminant dans la poussée croissante d'Apple vers les services, travaillant en étroite collaboration sur les lancements de plateformes comme Apple Music et Apple TV+. Cue travaille notamment avec Jamie Ehrlicht et Zack Van Amburg pour diriger TV+ et est régulièrement vu aux côtés de Tim Cook, comme par exemple chaque année à la conférence Sun Valley.

Reste à savoir si ce changement cache d'autres ajustements dans l'équipe dirigeante ou même une future annonce... En tout cas, les résultats trimestriels d'Apple peuvent dire merci aux services qui représentent désormais une part importante des revenus.