L'alliance Matter avec Apple, Google et Amazon prend du retard

La Connectivity Standards Alliance, qui comprend notamment Apple, Google et Amazon, a annoncé qu'elle retarderait le lancement de sa norme « Matter », qui vise à unifier l'écosystème de la maison intelligente des plus grands géants de la technologie, selon un article de blog publié aujourd'hui.

Matter ce sera pour 2022

Matter, annoncé l'année dernière et anciennement connu sous le nom de Project CHIP, est une connectivité IP unifiée qui vise à créer un protocole universel standard permettant aux développeurs de faciliter l'interaction des appareils iOT (Internet des objets). L'Alliance avait précédemment cherché à déployer la norme dans la dernière partie de cette année, mais elle est maintenant retardée jusqu'en 2022.

Le groupe dit que le protocole "Matter" est complet en ce qui concerne son ensemble de fonctionnalités. Cependant, les différents protagonistes doivent encore continuer à travailler sur le programme dans lequel les développeurs peuvent demander une certification et terminer le SDK que ces derniers devront utiliser afin de faire fonctionner les services associés. En somme, il faut terminer le travail avant de commercialiser les premiers produits.



Plusieurs fabricants d'accessoires pour la maison intelligente se sont engagés à utiliser Matter comme protocole standard, notamment Apple, Amazon, Google, ASSA ABLOY, Comcast, Espressif Systems, Eve Systems, Grundfos Holding A/S, Huawei, Infineon Technologies, LEEDARSON, Legrand, Nanoleaf et autres.