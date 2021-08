Google veut le même système qu'Apple quand vous perdez votre iPhone

Apple propose depuis plusieurs années le réseau "Localiser" à l'ensemble de ses utilisateurs, il s'agit d'un système qui consiste à retrouver un iPhone grâce à un signal Bluetooth spécial que diffuse un iPhone égaré. On vient d'apprendre aujourd'hui que Google serait intéressé pour proposer ce système qui aide énormément en cas de vol ou de perte.

Google pourrait reprendre l'idée d'Apple

Quand vous perdez votre iPhone, vous pouvez vous rendre sur votre compte iCloud, accédez à "Localiser" puis le déclarer en mode "Perdu". Immédiatement, votre iPhone va activer un signal Bluetooth de détresse, même si celui-ci a le Bluetooth et le Wi-Fi désactivé. Grâce aux nombreux appareils Apple en circulation dans le monde, dès que l'appareil d'une autre personne va capter le signal de détresse de votre iPhone, celui-ci va dénoncer la position géographique de l'iPhone perdu. Le tout sans que le propriétaire de l'iPhone dénonciateur ne soit au courant de ce qui vient de se passer.

Résultat, même sans connexion internet sur votre iPhone, vous êtes en capacité de retrouver votre précieux n'importe où dans le monde.

Ce système sert aujourd'hui pour la majorité des produits Apple, mais aussi pour les AirTags qui profitent du réseau "Localiser".



La première entreprise à avoir suivi la firme de Cupertino à ce sujet, c'est Samsung (tiens, c’est surprenant). Le créateur de la gamme Galaxy propose à ses clients un copier/coller du système imaginé par Apple, résultat quand vous déclarez la perte d'un smartphone Samsung celui-ci va aussi émettre un signal Bluetooth de détresse que pourront trouver d'autres Galaxy en circulation.

Le système proposé par Samsung est tout aussi efficace que celui d'Apple puisque la firme sud-coréenne possède énormément de smartphones en circulation grâce à sa place de "numéro 1" dans les ventes mondiales chaque année.

Ce système qui s'appelle le "crowdsourcing" est quelque chose qui fait ses preuves et c'est justement cela qui attire aujourd'hui Google.

D'après les informations trouvées par le site XDA, le géant californien serait en train de préparer son propre réseau "Localiser" pour ses millions de clients à travers le monde.

Pourquoi le média en déduit cela ? Car, une découverte a eu lieu en explorant le code du fichier .apk de l'application Android "Google Localiser mon appareil".

À l'heure actuelle, l'application est capable de vous communiquer la localisation précise de votre appareil perdu uniquement si celui-ci est connecté à un réseau Wi-Fi ou via des données cellulaires 3G/4G/5G. Si le voleur active le monde avion, l'application n'a plus aucune utilité...



Il n'y a pour l'instant pas d'informations concernant la date de lancement de la mise à jour de "Localiser mon appareil", mais il se pourrait que la firme de Mountain View effectue la grosse annonce d'ici la fin de l'année.

Vous aider à localiser votre smartphone quand celui-ci est perdu ou volé est l'une des priorités des fabricants depuis énormément de temps.