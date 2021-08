Apple va faire un don pour Haïti

Ce week-end, Haïti a connu un évènement des plus meurtriers que nous connaissons sur terre à savoir un séisme. Une étape douloureuse que le pays va devoir surmonter et pour cela, les États-Unis dont Tim Cook veulent leur venir en aide.

Ce n'est pas la joie en ce moment du côté des informations mondiales. Si depuis plusieurs semaines, l'Europe, la Californie, l'Algérie... sont confrontés à des incendies d'une grande ampleur, Haïti à son tour a connu un tragique évènement.

Survenu ce samedi 14 août, un séisme de magnitude 7.2 a ravagé une partie du pays tout en impactant d'autres pays autour. Un moment douloureux qui n'est malheureusement pas le premier et dont il est toujours difficile de se relever.



Du côté d'Apple, le PDG Tim Cook s'adonne souvent aux dons envers des causes majeures ou lorsque ce genre de choses arrive et c'est ce qu'il compte faire bientôt. Comme il l'a notifié hier via Twitter, Apple fera un don pour aider du mieux possible les secours et les communautés touchées.

Our hearts are with all those in Haiti who are once again facing the consequences of a devastating earthquake. Apple will be donating to assist relief and recovery efforts in the affected communities.