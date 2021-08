Apple Store : les ateliers Today at Apple reprennent dès le 30 août en France

La crise sanitaire que nous vivons a provoqué un profond changement dans nos habitudes au quotidien. Apple comme toutes les autres entreprises dans le monde a été dans l'obligation de réaliser des modifications dans le fonctionnement de ses Apple Store. Les ateliers Today at Apple ont temporairement été stoppés il y a un an, mais heureusement ils reprennent progressivement !

Today at Apple est de retour

Transmettre un savoir, apprendre de nouvelles choses, partager un talent et sa créativité, voici comment la firme de Cupertino a toujours vu les ateliers dans ses Apple Store.

Today at Apple, c'est l'occasion fantastique d'apprendre à optimiser la beauté de ses clichés avec un iPhone, d'apprendre à dessiner avec un Apple Pencil et un iPad Pro, de réaliser de magnifiques vidéos avec l'iPhone, de composer de la musique sur GarageBand...

Les activités sont nombreuses et c'est à chaque fois l'occasion de partager de bons moments avec de nombreux clients.



Cette proximité entre Apple et sa clientèle a été suspendue partout dans le monde il y a un an, dans un contexte où les gestes barrières et la distanciation sociale sont une priorité, Apple n'avait pas le choix que d'arrêter temporairement les ateliers dans ses Apple Store.

Dans l'esprit du géant californien, cette approche dans ses boutiques allait tôt ou tard revenir. Trier au cas par cas par pays, Apple commence à ré-organiser les ateliers Today at Apple dans ses Apple Store, l'entreprise a estimé qu'à partir du 30 août, il était possible d'organiser à nouveau des ateliers dans les Apple Store français !



Selon les informations recueillies par notre confrère MacGeneration, la reprise sera synonyme de vigilance à cause du variant Delta qui sévit partout en France.

Au lieu d'organiser les Today at Apple dans un espace fermé, le géant californien va privilégier les ateliers en extérieur, dans des endroits privatisés qui appartiennent à Apple.



La CSSCT (commission de la santé, de la sécurité et des conditions de travail) a donné le feu vert à Apple, mais avec énormément de réserve, le mot d'ordre a clairement été de "faire attention".

Lors des séances Today at Apple qui reprennent à partir du 30 août, il faudra bien sûr porter le masque, garder une certaine distance avec les autres participants, mais le pass sanitaire ne sera pas demandé (aucune mention n'est faite sur le site d'Apple).

Inscrivez-vous dès maintenant

Les réservations sont ouvertes sur le site d'Apple et l'application Apple Store sur iOS et iPadOS.

Voici une courte liste des ateliers disponibles :

Une multitude d'autres Today at Apple sont disponibles sur le site d'Apple. À préciser que les ateliers peuvent s'annuler à tout moment en raison de l'évolution de la crise sanitaire, Apple n'est pas le seul à décider dans le maintien de ses ateliers.