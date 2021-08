Le développeur de FlickType abandonne la version iPhone à cause d'Apple

Le fondateur de FlickType, Kosta Eleftheriou, qui a évoqué les applications frauduleuses à plusieurs reprises, a annoncé aujourd'hui que la version iPhone de son application FlickType sera abandonnée en raison de problèmes en cours avec l'équipe d'examen de l'App Store d'Apple.

Eleftheriou affirme que les développeurs de FlickType n'est plus en mesure de supporter les abus d'Apple après avoir fait face à "obstacle sur obstacle" au fil des ans, le dernier, la semaine dernière, étant la goutte de trop.

Le clavier FlickType est un clavier de l'Apple Watch qui peut être utilisé comme alternative à la fonctionnalité Scribble intégrée d'Apple. Il permet la saisie par tap ou par balayage, et l'application revendique être trois fois plus rapide que le clavier standard. Il y a aussi un composant de clavier iPhone conçu spécifiquement pour les utilisateurs VoiceOver aveugles et malvoyants qui dispose de grandes touches, de couleurs à contraste élevé et d'un retour VoiceOver. C'est la partie de l'application qui est supprimée.

Une mise à jour de FlickType avec corrections de bugs et améliorations VoiceOver a été soumise la semaine dernière. Bien qu'il n'ait ajouté aucune nouvelle fonctionnalité, Apple a rejeté l'application et a déclaré qu'elle ne fonctionnerait pas sans un accès complet, un problème qui, selon Eleftheriou, a été résolu il y a trois ans, déjà après avoir été rejeté à plusieurs reprises. Il ne faut plus un abonnement pour accéder à une partie des fonctionnalités.

It's with a heavy heart today that we're announcing the discontinuation of our award-winning iPhone keyboard for blind users.



Apple has thrown us obstacle after obstacle for years while we try to provide an app to improve people's lives, and we can no longer endure their abuse. pic.twitter.com/cH1HCQzeP1