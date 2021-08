Le Halo en ligne Splitgate annoncé sur Switch et mobiles

Splitgate est un jeu de tir PvP gratuit qui donne l'impression que Portal rencontre Halo. Il a récemment explosé en popularité, passant d'environ 10 000 joueurs simultanés à 200 000 très rapidement, de quoi nourrir de grandes ambitions, et notamment une expansion sur les petits appareils.

Splitgate bientôt sur nos iPhone

Actuellement, Splitgate est disponible sur les plateformes PC, Xbox et PlayStation et il a été retardé un jour avant son lancement avec une communauté soutenant la décision. Lors d'une récente session de questions-réponses (à partir de 1h19h00), le développeur 1047 Games a mentionné qu'une sortie mobile et Nintendo Switch fait partie de la vision du studio. Ils veulent aussi faire du cross play, mais cela nécessiterait beaucoup de travail.

Le principal est de savoir que les versions mobile et Nintendo Switch sont planifiées.

Si vous n'avez pas encore joué à Splitgate, regardez la bande-annonce de gameplay ci-dessous pour la sortie du PC et de la console :

À l'heure actuelle, une date de sortie de Splitgate mobile et Nintendo Switch est probablement loin, mais c'est génial que celles-ci soient envisagées. Avec des jeux comme Warframe qui arrivent sur mobile avec une progression complète et qui est un mélange des jeux comme Minecraft et Fortnite, il est bon de voir que les jeux multijoueurs populaires vous permettront de jouer n'importe où avec des amis en vous connectant et en synchronisant vos progrès. Si vous souhaitez consulter Splitgate avant qu'il ne s'agisse de toute autre plate-forme, vous pouvez y jouer gratuitement sur Steam, PS4 ou Xbox dès maintenant.