MEGA MAN X DiVE est de sortie sur mobile (Canada)

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Medhi Naitmazi

Pour tous les fans de la série Mega Man, la bonne nouvelle nous arrive de NebulaJoy qui vient de publier un nouveau jeu spécialement conçu pour les mobiles. Répondant au nom de MEGA MAN X DiVE, il reprend le gameplay de Mega Man X en ajoutant la visée automatique et une vue à 360.



Si certains pays comme le Canada ou les USA y avaient déjà droit depuis deux mois, en France par exemple, il aura fallu attendre la mi-août pour le voir débarquer sur l'App Store et le Play Store.



Mise à jour : la sortie est pour le moment réservée au Canada, ainsi que dans plusieurs pays anglophones.

Voici la bande-annonce vidéo du jeu qui a connu un joli succès sur Nintendo Switch :

MEGA MAN X DiVE est disponible sur iPhone, iPad et Android

Tirez, sautez et sabrez ! Le jeu conserve les actions authentiques de "MEGAMAN X" et a ajouté une visée automatique et une prise de vue à 360 degrés. L'optimisation unique de ce jeu rend les mouvements encore plus fluides !

Le jeu de tir et d'action conserve son style graphique inimitable, son défilement horizontal au rythme rapide et sa difficulté bien dosée tout en ajoutant un mode coopératif pour jouer avec vos amis (une première dans la saga), mais également un mode Versus qui ne proposera qu'un seul mouvement pour se jauger à armes égales. Des armes justement, il y en a à la pelle avec des busters, des sabres, des faucille à faisceau et plus encore. A noter que la taille et le positionnement des boutons peuvent également être personnalisés pour s'adapter à tous les joueurs.



Capcom annonce des graphismes 3D de haute volée, entièrement recréés en utilisant les dernières technologies, ainsi qu'un grand nombre de personnages pour compléter un jeu free-to-play dont l'équilibre sera à surveiller après quelques parties. Et vous, quel est votre avis sur la série Mega Man ?

