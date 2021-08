Andrey Shumeyko, l'agent double d'Apple qui signalait les fuites

Alban Martin

Pendant plus d'un an, un développeur de la communauté du jailbreak était en fait un agent double pour Apple et fournissait à la société des informations sur les leakers, selon Motherboard.

Un infiltré parmi les leakers

Le rapport affirme qu'Andrey Shumeyko, connu sous le nom de "YRH04E", a dévoilé des informations internes à Apple et des prototypes volés à vendre sur des plateformes comme Twitter et Discord. Cependant, à l'insu des autres membres de la communauté, le rapport ajoute qu'il fournissait secrètement à l'équipe de sécurité mondiale d'Apple des informations qui pouvait aider l'entreprise à réprimer les fuites et les personnes qui en sont responsables.



En mai 2020, après qu'une version préliminaire d'iOS 14 ait été divulguée en ligne, le rapport affirme que Shumeyko a fourni à Apple des informations sur une personne qui aurait aidé à "orchestrer" la fuite en achetant un iPhone 11 volé. Le prototype de l'appareil aurait été chargé d'une version de développement précoce d'iOS 14 destinée à un usage interne par les employés d'Apple, avant l'annonce du firmware à la WWDC en juin 2020.



Shumeyko a ajouté qu'à l'été 2020, il avait informé Apple qu'il avait été en contact avec un employé d'Apple en Allemagne qui travaillait sur Apple Plans. L'employé aurait proposé de vendre l'accès à un compte Apple interne utilisé pour accéder aux e-mails d'entreprise et à d'autres documents confidentiels sur l'intraweb d'Apple. Shumeyko a déclaré qu'il était resté en contact avec l'employé et qu'il avait appris plus tard qu'il avait été licencié par Apple.​​



Shumeyko a déclaré qu'en servant d'informateur pour Apple, il espérait se racheter d'être un ancien participant de la communauté des fuites d'iPhone, et il espérait également qu'il y aurait une incitation financière pour sa coopération. Shumeyko a déclaré qu'il avait demandé à plusieurs reprises s'il serait possible pour lui d'être payé pour ses informations, mais Apple était apparemment évasif, et il s'exprime maintenant après s'être senti floué.



"Je voulais juste être entendu pour une fois, et l'histoire que je raconte est véridique", a déclaré Shumeyko, ajoutant qu'il se moquait de ce que quiconque penserait de lui maintenant que son rôle de "double agent" a été révélé.



Voilà qui permet de mettre en lumière les récents agissements d'Apple qui passe à l'attaque contre les fuites et les responsables qui divulguent la plupart des produits avant leur présentation. Il est vrai qu'à chaque keynote, les surprises sont très peu nombreuses.