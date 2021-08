Google rejoint Apple et Samsung : il n'y aura pas d'adaptateur secteur avec le Pixel 6

Il y a 58 min (Màj il y a 12 min)

Julien Russo

Réagir



Vous souvenez-vous la polémique qu'avait provoqué Apple en annonçant supprimer l'adaptateur secteur lors de la vente d'un iPhone ? Plusieurs concurrents s'étaient moqués (comme Samsung) puis avaient compris que finalement, c'était une bonne idée pour la protection de l'environnement. Après la firme sud-coréenne qui a suivi, c'est aujourd'hui Google qui suit Apple sur ce chemin de la bienveillance.

Le Pixel 6 et 6 Pro livré sans... adaptateur secteur !

Apple a été l'une des premières entreprises à comprendre qu'en supprimant l'adaptateur secteur dans la boîte de ses iPhone, ça serait un grand geste pour la planète. Aujourd'hui, la firme de Cupertino affirme sur son site qu'en procédant au retrait de l'adaptateur secteur, c'est environ 861 000 tonnes de cuivre, d'étain et de zinc qui sont préservées.

De plus, sans l'adaptateur secteur, les emballages sont plus compacts et permettent de charger jusqu'à 70% de coffrets d'iPhone en plus par palette, résultat moins de transport = moins de pollution.

Les adaptateurs secteur contiennent une quantité non négligeable de certains matériaux, notamment le plastique, le cuivre, l’étain et le zinc. Les avoir supprimés des coffrets d’iPhone et d’Apple Watch l’année dernière nous a permis d’éviter d'extraire une quantité importante de matériaux de la terre, et de ne pas engendrer les émissions provenant de leur fabrication et de leur transport.



Quand Samsung a compris les bienfaits sur l'environnement que provoque la suppression de l'adaptateur secteur, l'entreprise a décidé de suivre Apple et en a profité pour discrètement supprimer sa promotion qui se moquait de la nouvelle politique du géant californien.

Aujourd'hui, une nouvelle entreprise rejoint le mouvement, il s'agit de Google !

D'après les récentes communications, les prochains Pixel 6 et Pixel 6 Pro n'incluront pas de chargeur USB-C dans la boîte. Les clients sont invités à réutiliser le chargeur de leur ancienne génération de smartphone ou d'acheter un nouvel adaptateur secteur sur internet au tarif de 35$ !



Ce changement commence progressivement, comme le note 9to5google, les Pixel 6 et 6 Pro sont les seuls pour le moment à adopter le packaging sans aucun chargeur USB-C, si on prend par exemple le Pixel 5a à 449$ qui sera expédié dans quelques jours vers les premiers clients, on se rend compte que Google a conservé le chargeur.



Reste à savoir maintenant si ce changement va s’appliquer sur le long terme ou est-ce quelque chose d'exceptionnel pour les Pixel 6 et 6 Pro ?