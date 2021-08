Il retrouve sa moto grâce à un AirTag caché

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

4



L'AirTag est le nouveau traqueur d'objet d'Apple, conçu à la base pour vous éviter de perdre vos clés, la télécommande, votre sac à main... Il s'avère être énormément utile contre les vols de trottinettes, de vélos ou encore de motos. Une nouvelle histoire qui a eu lieu aux États-Unis fait le buzz !

Il retrouve sa moto volée grâce à un AirTag dissimulé

Brandon est un habitant de Renton dans l'État de Washington, alors qu'il comptait prendre sa moto pour partir au travail un mardi matin, l'homme s'aperçoit que sa moto a disparu.

Après avoir interrogé sa femme et le reste de sa famille, tous affirment n'avoir pas touché à sa moto pendant la nuit. Heureusement, Brandon est du genre un peu geek, très investi dans l'écosystème Apple, il avait décidé d'acheter un AirTag quelques mois avant l'incident.



Quand Brandon comprend que sa moto a été volée, il décide d'aller sur l'application Localiser sur son iPhone, son objectif était de trouver l'emplacement géographique de l’AirTag dissimulé à l'intérieur de la moto, en trouvant le traqueur d'objet, Brandon savait qu'il retrouverait la moto !

Grâce au système de localisation qui s'appuie sur les centaines de milliers d'iPhone, d'iPad et de Mac partout dans l'État de Washington, Brandon va immédiatement retrouver sa moto.

En effet, le véhicule avait été abandonné par le voleur à quelques kilomètres de sa résidence, elle était allongée sur le trottoir à la plus grande surprise du propriétaire.



La moto a pu être récupérée grâce à l'AirTag qui a contacté l'un des iPhone, iPad ou Mac à proximité, l'appareil s'est occupé après de transmettre sur le serveur d'Apple la localisation du signal Bluetooth de l'AirTag.

Cette situation qui s'avère être particulièrement fiable dans les grandes villes où beaucoup de produits Apple circulent 24h/24 peut s'avérer un peu plus compliqué dans les zones rurales où il faut parfois attendre plusieurs heures avant que le signal Bluetooth de l'AirTag atteigne un produit Apple.

Brandon a récupéré sa moto puis a contacté la police

Une fois qu'il a récupéré sa moto (sans aucun dommage, heureusement), Brandon a immédiatement appelé la police pour les informer de sa mésaventure afin qu'une enquête soit ouverte et que le voleur soit retrouvé.

La question maintenant qui se pose, c'est pourquoi le voleur a subitement abandonné la moto ?

Il y a diverses hypothèses, peut-être une prise de conscience à la dernière minute, le voleur a compris que son acte était grave et qu'il risquait d'être sanctionné devant un juge.

L'autre raison (et la plus probable), le voleur était propriétaire d'un iPhone et celui-ci l'a informé qu'un AirTag le suivait, ayant connaissance de cette nouveauté, le voleur a laissé la moto par peur d'être retrouvé par la police.

Le principal, c'est que la moto a pu être retrouvée et Brandon n'aura pas besoin de prendre les transports en commun pour se déplacer !



Si vous aussi vous êtes intéressé pour acheter l'AirTag, découvrez où l'acheter ci-dessous.

Source