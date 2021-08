BMW sonde les clients Apple pour une future application watchOS

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir



Depuis que Tesla a intégré avec succès le contrôle de ses véhicules à travers un iPhone ou une Apple Watch, les autres constructeurs automobiles semblent accorder plus d'importance à la connectivité entre le véhicule et son propriétaire. 9to5mac a repéré un curieux sondage déployé par BMW à destination des clients Apple qui possèdent une Apple Watch.

BMW est en train de développer une app watchOS

Installer la connectivité au cœur de ses véhicules de dernières générations, voici le nouvel objectif de BMW.

L'entreprise vient d'envoyer un sondage à ses clients qui sont dans l'écosystème Apple, c'est-à-dire ceux qui ont un iPhone et le plus important : une Apple Watch.



Dans les questions posées, BMW souhaitait connaître les fonctionnalités que veulent obtenir ses clients à travers leur montre connectée.

Plusieurs hypothèses ont été présentées comme le contrôle du verrouillage et du déverrouillage de la voiture, le contrôle de la température, l'accès aux caméras pour vérifier l'environnement en stationnement ou encore les informations sur le véhicule.



Le sondage a aussi demandé si vous aviez une Apple Watch seulement Wi-Fi ou Wi-Fi + connexion cellulaire, la fréquence d'utilisation quotidienne de l'Apple Watch a aussi été abordée.

BMW semble vigilant quant au développement de l'application sur la montre connectée d'Apple, comme elle est nettement moins utilisée qu'un iPhone, il est logique que le constructeur automobile se pose la question si le développement d'une app est vraiment nécessaire.

L'approche de BMW est une bonne initiative, plutôt que de développer une application watchOS qui ne sera pas utilisée parce que celle-ci n'inclût pas les fonctionnalités recherchées, BMW souhaite que le travail de ses développeurs ait un véritable résultat une fois que l'application sera disponible au téléchargement sur l'App Store.

Voici le message qu'ont vu les participants à la fin du sondage :

Merci d'avoir pris le temps de répondre à notre court sondage sur la prochaine application My BMW Apple Watch. Vos commentaires nous sont extrêmement précieux car ils nous aident à concevoir l'application My BMW Apple Watch en fonction de vos besoins et préférences personnels.

My BMW Apple Watch pourrait être disponible en même temps que le lancement de la BMW i4, un futur véhicule entièrement électrique qui fera ses débuts en Europe et aux États-Unis au premier trimestre de 2022.

Avec la BMW i4, l'entreprise souhaite venir concurrencer Tesla sur le marché des véhicules électriques sportives et connectés.