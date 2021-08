PUBG: New State est en précommande avec une sortie prévue le 8 octobre

Il y a 5 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

On ne présente plus le jeu PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) tant la renommée du battle royale est importante dans le monde entier. Il semblerait que le mobile soit devenu l'une des cibles prioritaires du studio, puisque ces derniers ont annoncé l'arrivée d'un nouveau jeu en février dernier.



Et aujourd'hui, nous avons enfin des nouvelles de PUBG: NEW STATE puisque celui-ci est disponible en précommande sur l'App Store, avec une date de sortie fixée au 8 octobre.

Le trailer du nouvel opus :

PUBG: NEW STATE disponible en précommande sur l'App Store

Dans PUBG: NEW STATE, 100 joueurs se livreront une lutte sans merci à l'aide d'armes et de stratégies tout aussi diverses que variées. Accrochez-vous car le combat fera rage jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule équipe en lice.

Utilisez de l'équipement, des véhicules et des consommables pour faire face aux défis impitoyables d'un champ de bataille de plus en plus exigu... Votre objectif : devenir l'ultime survivant !



Pour convaincre les joueurs, PUBG Studio a fait un gros travail sur les graphismes, offrant notamment une technologie d'illumination globale. Concernant le gameplay, les développeurs affirment que les combats seront plus réalistes et plus dynamiques, avec la possibilité de personnaliser ses armes selon notre façon de jouer grâce à des kits qui seront certainement payants. On retrouvera également de nouveaux champs de bataille, dont la map TROI.



Rendez-vous le 8 octobre pour découvrir PUBG: New State sur iPhone, iPad et Android.

Télécharger le jeu PUBG: NEW STATE