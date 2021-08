OnlyFans : les contenus sexuels vont bientôt être bannis de la plateforme

On ne va pas se le cacher, si OnlyFans a réussi à se démarquer aussi rapidement de ses concurrents, c'est grâce aux contenus sexuels et à la nudité qui sont omniprésents sur la plateforme. Cependant, les dirigeants d'OnlyFans veulent sortir de cette image similaire à un site pornographie. De nouvelles mesures vont arriver et ça risque de ne pas plaire à tout le monde...

OnlyFans veut améliorer son image

Sur les plateformes comme OnlyFans, Mym... On trouve de tout. Si la nudité est courante, il y a aussi des comptes qui vont plus loin en proposant des scènes pornographiques comme on pourrait en apercevoir sur des sites pour adultes.

Dans un récent communiqué, OnlyFans a exprimé son besoin de prendre des mesures strictes à l'encontre des utilisateurs qui publient des photos et vidéos pour les plus de 18 ans.



À partir du mois d'octobre, OnlyFans va définitivement bannir tous les utilisateurs qui mettent en ligne "tout contenu sexuellement explicite", les utilisateurs pourront faire des signalements afin d'aider l'équipe de modération à fermer les comptes qui enfreignent cette nouvelle règle.

Si OnlyFans met en place ce délai de plus d'un mois, c'est le temps que les comptes qui proposent ce type de contenus aient le temps de procéder à la suppression des contenus.

Le communiqué explique que cette décision est aussi nécessaire pour les partenariats indispensables au développement de la plateforme :

Afin d'assurer notre fonctionnement dans la durée et de continuer à héberger une communauté inclusive de créateurs et de fans, nous devons faire évoluer nos règlements. Ces changements sont nécessaires pour nous conformer aux requêtes de nos partenaires financiers et services de paiement en ligne.

Cette nouvelle restriction a déjà commencé à créer une polémique chez certains fidèles d'OnlyFans, c'est le cas par exemple d'une créatrice de contenus érotiques qui a voulu rester anonyme :

Les plateformes de contenus et les réseaux sociaux créent sans cesse des barrières pour empêcher les travailleurs du sexe de survivre. Mais nous avons l'habitude de nous adapter et nous trouverons toujours des moyens de faire notre travail avec succès, parce que les gens veulent nos contenus et la demande existe, que la société l'admette ou non.

OnlyFans a connu une croissance très rapide dès que la plateforme a été disponible sur internet, aujourd'hui on compte 130 millions d'utilisateurs et plus de 2 millions de créateurs qui postent régulièrement du contenu.



La période de pandémie a fortement aidé OnlyFans à se faire connaître, mais aussi à générer de nouvelles souscriptions aux comptes. Au total, plus de 5 milliards de dollars ont été distribués aux créateurs et au passage OnlyFans a profité de jolies commissions !



À noter que OnlyFans est maintenant disponible sur l'App Store via une app qui s'appelle "OFTV", vous pouvez l'obtenir gratuitement, mais ne vous attendez pas à des contenus de nudités ou sexuellement explicite, Apple a probablement dû être clair avec la société britannique avant d'accepter l'application.



