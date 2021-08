Crash Bandicoot On the Run : la saison 5 pour fêter les 25 ans de la saga

Il y a 7 heures

Alban Martin

Réagir



Le récent Crash Bandicoot: On the Run d'Activision et de King en est déjà à la saison 5. Oui, chaque mois est l'occasion d'une nouvelle saison. Après la saison 4 "Survival of the Fastest" et ses Battle Runs sur le thème de Gasmoxia, voici la saison 5 qui coïncide avec les 25 ans de la saga apparue en premier lieu sur PlayStation 1. C'était donc en 1996...



Crash Bandicoot: On the Run passe la 5è

Prêts à faire la fête, Bandicoot ? Viens fêter le 25e anniversaire de Crash et Coco !

Dans Crash Bandicoot: On the Run, la nouvelle saison 5 célébre le 25e anniversaire de la série avec de nouveaux boss, des gangs saisonniers, des batailles sur le thème de la célébration à travers l'histoire de la série, de nouvelles missions, des costumes et plus encore. Cette saison, Pinstripe Potoroo et Sharkbite se joignent également à l'aventure. Si vous n'y avez pas encore joué, regardez la bande-annonce ci-dessous :

La saison 5 a été mise en ligne ce week-end et reste disponible jusqu'au 20 septembre sur iOS et Android. Crash Bandicoot: On the Run est un jeu en ligne qui nécessite une connexion Internet pour jouer.



Pour ceux qui hésiteraient à le télécharger, Crash Bandicoot: On the Run est une version gratuite de la saga Crash Bandicoot avec des graphismes et un gameplay fidèles. Surtout, le côté free-to-play est plutôt équilibré et permet de s'amuser sans forcément ouvrir son porte-monnaie.

Télécharger le jeu gratuit Crash Bandicoot: On the Run!