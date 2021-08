La photo de Lisa Jackson évoque le keynote de l'iPhone 13

Il y a 5 heures

Alban Martin

Connaissez-vous Lisa Jackson ? Il s'agit de la vice-présidente de l'environnement chez Apple, celle qui, à chaque keynote, nous rappelle les efforts de la société en matière de recyclage et d'écologie en général. Mais sa nouvelle photo de profil sur Twitter semble dévoiler l'enregistrement du prochain Apple Event qui mettra en vedette l'iPhone 13.



Un indice sur le prochain keynote de septembre

La VP vient de changer sa photo de profil avec un décor que l'on connait bien. Depuis un peu plus d'un an, toutes les conférences d'Apple sont pré-enregistrées et se passent notamment dans cette pièce au look futuriste. En examinant la photo, on distingue des lampes, des caisses et autres matériels nécessaire pour un tournage. En revanche, il est difficile de savoir si la photo est toute récente ou si elle date de quelques mois.

Les rumeurs les plus crédibles indiquent qu'Apple organisera au moins deux événements, avec les nouveaux iPhone 13, les AirPods 3, l'iPad Mini 6, l'iPad 9, un MacBook Pro 14 pouces et un MacBook Pro 16 pouces, sans oublier la future Apple Watch Series 7. Les plus grands changements sont attendus sur les MacBook Pro avec un nouveau design, tout comme sur l'iPad mini 6 qui devrait ressembler à l'iPad Air 4 et la montre qui va s'affiner et s'aplatir pour se rapprocher des derniers produits de la marque.



Bien qu'une Apple Watch soit partiellement visible au poignet de Lisa, il est impossible de dire s'il s'agit de la Series 7 ou d'une Series 6...