Un prochain jeu à venir s'inspire de la série Kingdom de Netflix

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard

La date de sortie n'est pas annoncée mais le tout premier teaser nous fait clairement comprendre qu'un jeu qui tourne autour de la série Kingdom de Netflix est en préparation. Un jeu qui sera disponible sur PC et sur mobile.

Après la série, voici le jeu Kingdom

Il n'est pas rare de voir le monde du cinéma et le monde du jeu vidéo s'entrecroiser et c'est encore une fois le cas lorsque l'on regarde cette vidéo YouTube. Voici les premières images d'un prochain jeu qui se nommera Kingdom : Blood of the Royal Family.

Le titre du jeu n'est pas anodin car il indique clairement qu'il s'inspire de la série Kingdom sur Netflix. Pour rappel, l'histoire fantastique se déroule dans un japon féodal et nous suivons le prince d'un royaume qui tente de défendre son peuple contre un "fléau mystérieux", pour le dire simplement, contre des zombies.



Au vu de cette courte introduction, il semblerait bien que les thèmes "Japon" et "zombies" soient au rendez-vous même si l'histoire sera sûrement un peu différente de la série.



Rien d'autre à ajouter pour le moment si ce n'est qu'il sera disponible sur PC et mobile et qu'il sera cross-plateforme (c'est dans l'air du temps). Un futur nouveau jeu RPG à la troisième personne qui risque d'en attirer plus d'un même s'il faudra pour le moment prendre son mal en patience car nous n'avons aucune date de sortie officielle.



Dernière suggestion, peut-être que Kingdom : Blood of the Royal Family sera l'un des premiers à être disponible sur la future plateforme jeux vidéo de Netflix qui a annoncé il n'y a pas si longtemps que la marque allait se lancer dans ce domaine. À suivre.