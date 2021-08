La pénurie de puces concerne tout le monde... Sauf Apple !

Il y a 4 heures

Julien Russo

1



Depuis le début de la pandémie, nous sommes face à une véritable catastrophe en ce qui concerne la disponibilité de certains composants et puces. Le problème, c'est que cela génère des ruptures de stocks de nombreux produits, on pense à certains smartphones ou encore consoles de jeux comme la PlayStation 5 ou la Xbox Series X qui sont introuvables depuis plusieurs mois.

Apple arrive à passer entre les mailles du filet

C'est à travers un rapport de Wave7 Research qu'on apprend qu'Apple semble peu concerné par la pénurie de puces et composants qui sévit depuis maintenant plus d'un an.

Alors que Samsung et OnePlus rencontrent des difficultés à répondre favorablement à toutes les commandes de leurs clients et revendeurs, chez Apple la production des iPhone, Mac et iPad ne sont pas du tout au ralenti. Les composants et puces indispensables à l'assemblage des produits Apple arrivent toujours en temps et en heure aux usines de Foxconn et des autres partenaires.

Jeff More a déclaré au média PCMag :

Des sources ont indiqué à Wave7 Research qu'Apple était en mesure de verrouiller l'approvisionnement en puces bien à l'avance. Ce n'était pas le cas pour les autres fabricants d'équipement d'origine.

En temps de crise comme celle que nous vivons aujourd'hui, les principaux fournisseurs de composants et puces électroniques préfèrent donc travailler en priorité avec Apple.

Il faut dire que la firme de Cupertino représente tellement une part importante dans leur chiffre d'affaires trimestriel qu'il n'est pas question pour les fournisseurs de faire passer un concurrent avant Apple.

Même si le géant californien ne menace pas de cesser la collaboration, les fournisseurs savent très bien que c'est dans ce genre de période compliquée qu'Apple observe sur quel partenaire elle peut compter pour éviter les ruptures de stock.



Quand on regarde à la concurrence, la pénurie de composants et puces est extrêmement mal vécue pour OnePlus. Le fabricant a vu sa part de marché reculer à 10% en août, non pas à cause d'une absence de demande, mais bien à cause de stocks non réapprovisionnés dans les temps.



Du côté de Samsung, la situation est un peu similaire depuis le début de l'année, la firme sud-coréenne a trouvé une méthode de fonctionnement stratégique pour que cela touche le moins possible son chiffre d'affaires. L'entreprise privilège les commandes de composants pour ses produits stars comme le Galaxy S21 et S21 Ultra, des modèles où la marge de bénéfice est bien plus intéressante !

Une situation qui profite à Apple

Pouvoir produire plus que ses concurrents sans aucune contrainte dans l'arrivée des composants apporte un avantage considérable au géant californien. En effet, alors que tout le monde s'attendait à une baisse de la part de marché de l'iPhone sur le deuxième trimestre de 2021, celle-ci n'a pas été fragilisée une seule seconde.

Cela s'explique par les clients qui souhaitent à la base acheter un smartphone Android, mais qui s'aperçoivent qu'il n'y a aucun stock et qui finalement... achètent un iPhone !



À noter quand même que c'est l'une des rares fois où on ne constate aucun déclin saisonnier des ventes d'iPhone. En général, la part de marché du smartphone d'Apple recule progressivement en période estivale, à l'approche de l'arrivée du nouveau modèle.