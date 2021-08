Le Play Store adaptera les évaluations en fonction de la localisation

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Petite brèche pour faire un tour chez la concurrence et voir ce qui se manigance du côté de Google, son Android et plus particulièrement son Play Store. Ces derniers viennent d'annoncer officiellement des changements à prévoir pour la boutique à partir du mois de novembre.

Le Play Store veut s'adapter à l'utilisateur et son appareil

En effet, à partir du mois de novembre, Google commencera ses premiers travaux au sein de sa boutique d'applications, pour s'adapter à l'utilisateur et son appareil. Que vous soyez sur iOS ou Android, vous avez sans doute déjà cherché à télécharger une application ou un jeu, tout en vous servant des notes et des commentaires laissés par les utilisateurs.



Seulement, ces avis peuvent être inutiles si l'appareil utilisé est différent ou selon la localisation de la personne. Ainsi, sur le Play Store, les évaluations que vous verrez seront basées sur votre lieu de résidence : si vous êtes au Canada, vous verrez dans un premier lieu les commentaires des Canadiens.



En 2022, Google ira encore plus loin et se basera sur votre appareil pour faire apparaître les retours de personnes utilisant le même que vous, qu'il s'agisse d'un téléphone, d'une tablette, d'un appareil pliable, d'un Chromebook ou d'une smartwatch.

Cela donnera aux utilisateurs une meilleure impression de l'expérience à laquelle ils peuvent s'attendre pour l'appareil qu'ils utilisent.

